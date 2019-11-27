В Амурской области 19 депутатов лишились полномочий из-за сведений о доходах

Органы прокуратуры Амурской области в этом году выявили более 1 900 нарушений закона, содержащих коррупционную составляющую. Об этом говорили на заседании межведомственной рабочей группы в сфере противодействия коррупции.

В Приамурье по требованиям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 600 человек. По результатам проверок было возбуждено 8 уголовных дел. Кроме этого, прокуроры вскрыли более 700 фактов непредоставления либо предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

«По этой причине по представлениям прокуроров прекращены полномочия 19 депутатов муниципального уровня. Особое внимание уделено вопросам урегулирования конфликтов интересов. В минувшем году установлено 49 таких случаев», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.