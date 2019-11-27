Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:23 0

В Амурской области 19 депутатов лишились полномочий из-за сведений о доходах

Органы прокуратуры Амурской области в этом году выявили более 1 900 нарушений закона, содержащих коррупционную составляющую. Об этом говорили на заседании межведомственной рабочей группы в сфере противодействия коррупции.

В Приамурье по требованиям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 600 человек. По результатам проверок было возбуждено 8 уголовных дел. Кроме этого, прокуроры вскрыли более 700 фактов непредоставления либо предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

«По этой причине по представлениям прокуроров прекращены полномочия 19 депутатов муниципального уровня. Особое внимание уделено вопросам урегулирования конфликтов интересов. В минувшем году установлено 49 таких случаев», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Просмотров всего: 60

#закон #финансы

распечатать


Общество 13

На подъездах домов в Благовещенске вывешивают списки должников за услуги ЖКХ
Власть 2

Москва задержала деньги для Амурской области на пособия за рождение первых детей
Общество 4

Президент России отменил 50-рублевые пособия по уходу за ребенком
Происшествия 2

Мошенники заставляют благовещенских бизнесменов купить брошюры для «уголка потребителя»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь