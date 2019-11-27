Северо-западный ветер и минус 31: прогноз погоды в Амурской области на 28 ноября

Фото: pixabay.com

28 ноября в Амурской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер с запада, северо-запада разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура по северу – 34...39, местами – 24...29 со знаком минус. По югу будет 19...24, местами – до 26...31.

Днем амурчан ждет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный подует с силой 5-10 метров в секунду. Температура по северу опустится до 17...22, местами – до 25...30, по югу – до 13...18 градусов ниже нуля.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Скорость западного, северо-западного ветра составит 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 20...22, днем – 13...15 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.