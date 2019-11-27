Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:54 0

Северо-западный ветер и минус 31: прогноз погоды в Амурской области на 28 ноября

Северо-западный ветер и минус 31: прогноз погоды в Амурской области на 28 ноября
Фото: pixabay.com

28 ноября в Амурской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер с запада, северо-запада разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура по северу – 34...39, местами – 24...29 со знаком минус. По югу будет 19...24, местами – до 26...31.

Днем амурчан ждет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный подует с силой 5-10 метров в секунду. Температура по северу опустится до 17...22, местами – до 25...30, по югу – до 13...18 градусов ниже нуля.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Скорость западного, северо-западного ветра составит 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 20...22, днем – 13...15 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 125

#погода

распечатать


Общество

В Амурской области ясно: прогноз погоды на 27 ноября
Общество 52

Синоптики: прошедший в Амурской области дождь невозможно было спрогнозировать
Общество

Мороз до минус 39: прогноз погоды в Амурской области на 27 ноября
Общество

Облачно и снежно: прогноз погоды в Амурской области на 26 ноября
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь