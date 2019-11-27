Дольщики компании «Хуа-Син» с июля ждут сдачи дома в Чигирях

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«Мы попали по полной программе, купили квартиры, а въехать не можем. (…) Мы с маленькими детьми и пожилые люди купили квартиры по цене не очень дорогие, но ведь и не в центре, поэтому соотношение цены и района в принципе соответствует. (…) Дом должны были сдать еще летом. Но ни летом, ни осенью, и, чувствуем, ни зимой мы не въедем. Многим некуда деваться, жить негде, уже обошли все инстанции. Был суд по неустойке. (…) Размеры неустойки с 70 тысяч сбивались до 10 тысяч», – сообщили Амур.инфо дольщики строительной компании. Они также отметили, что недовольны качеством строительства трехэтажки.

Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве строительства и архитектуры Амурской области. В ведомстве пояснили, что компания «Хуа-Син» ведет строительство двух трехэтажных многоквартирных домов литер 6 и литер 8 в Чигирях по улице Красной. Разрешение на строительство было выдано администрацией Благовещенского района 30 апреля 2013 года.

«Срок передачи объектов строительства участникам долевого строительства был запланирован застройщиком на 1 июля 2019 года. До настоящего времени объекты недвижимости в эксплуатацию не введены», – сообщили журналисту информагентства в министерстве.

Полномочия по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию находится в компетенции администрации Благовещенского района, уточнили специалисты. Решение принимается после предоставления застройщиком полного пакета документов, необходимого для введения объектов в эксплуатацию, а также положительного решения комиссии, которая проверяет строение на соответствие техусловиям. В амурском минстрое отмечают, что обращения от дольщиков компании «Хуа-Син» в адрес министерства не поступали.

Власти Благовещенского района рассказали, что строительная компания «Хуа-Син» 13 ноября 2019 года подала в администрацию заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию «Многоквартирный жилой дом Литер 6». Компанией «Хуа-Син» были предоставлены документы, оформленные не в полном объеме.

«Застройщику на личном приеме было подробно разъяснено о доработке некоторых документов. Застройщиком ООО "Хуа-Син" было принято решение отозвать заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 13.11.2019, о чем свидетельствует заявление ООО "Хуа-Син" от 20.11.2019. После доработки документов компания "Хуа-Син" снова подаст заявление на ввод объекта в эксплуатацию. После предоставления полного пакета документов специальной комиссией будет осуществлен выезд на место для приемки объекта в эксплуатацию. Ранее комиссия уже выезжала на объект, после осмотра представителям компании были даны устные замечания для дальнейшего их устранения», – пояснили в администрации Благовещенского района.

Генеральный директор компании «Хуа-Син» Ли Лихуа сообщила Амур.инфо, что обновленный пакет документов для ввода дома в эксплуатацию в администрацию района должен поступить 27 ноября. Руководитель заверила, что квартиры дольщикам планируется передать в начале декабря.