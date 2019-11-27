Мэрия привлекла к очистке дорог в Благовещенске дополнительные силы

27 ноября в уборке дорожно-уличной сети города задействованы в том числе 11 сотрудников частных организаций и 5 единиц техники. Всего на очистке города от снега и льда трудятся 44 рабочих и более 30 единиц спецтехники.

Подсыпка ПГМ ведется на дорогах в центральной части города и в отдалённых районах, в том числе по улицам Ленина, Калинина, 50-летия Октября, Чайковского, Студенческая, Мухина, Магистральная, Игнатьевское шоссе, Амурская, Горького, Театральная, в поселке Моховая Падь, а также в районе КПП, садов винзавода и микрорайоне.

По улицам Театральной и Калинина чистят прилотковую часть дороги и тротуаров. В поселке Аэропорт проводится очистка дорожного полотна.

Работы дорожными службами ведется в круглосуточном режиме. Прошедшей ночью работы по очистке города от снега и наледи велись на Театральной, Краснофлотской от Трудовой до Политехнической, Кузнечной от Краснофлотской до Ленина, Политехнической, Чайковского, Лазо, Партизанской, Пушкина и других.

Городские дороги центральных и отдаленных районов были обработаны противогололедным материалами, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дождь в Благовещенске и нескольких других районах области прошел в ночь с 22 на 23 ноября. Проезжая часть и тротуары населенных пунктов покрылись льдом. Администрация Благовещенска обратилась к горожанам с просьбой указать опасные участки: «Фото и видео опасных для пешеходов территорий, с указанием адреса и названия организации (если такая информация имеется) необходимо прислать в директ нашего Instagram-аккаунта @blagoveshchensk.rf . Данные действия помогут совместными усилиями максимально быстро принять меры по ликвидации последствий аномального погодного явления, обрушившегося на Благовещенск в минувшие выходные».