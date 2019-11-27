В Белогорске применят нетрадиционные методы борьбы с гололедицей

Методы борьбы с гололедицей, в том числе и нетрадиционные, глава Белогорска Станислав Мелюков обсудил на расширенном совещании с заместителями, представителями прокуратуры и полиции, руководителями управления ЖКХ, предприятия по содержанию дорог и благоустройству города, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

«Необходимо определиться, как выйти из ситуации, в которой оказался Белогорск в результате аномального погодного явления, получившего название "ледяной дождь", – сказал глава Белогорска. – Аномальных осадков выпало вчетверо больше, чем в других муниципальных образованиях. Предприятие по благоустройству дорог в привычном понимании сделало большую работу. В настоящий момент видно, что практически весь город засыпан песком. Но результат, который бы удовлетворил меня как главу города и жителей Белогорска, не достигнут. Необходимо найти новые методы».

В ночь с 22 на 23 ноября Белогорск оказался в эпицентре ледяного дождя, за несколько часов в городе выпало почти 4 миллиметра осадков.

«Мы заблаговременно получили информацию об ожидаемых погодных условиях от управления по делам ГО и ЧС, – рассказал замглавы по ЖКХ Александр Башун. – Дорожные службы были подготовлены, техника заправлена. Но ночью пошел не прогнозный снег, а дождь, одновременно поднялся сильный ветер и резко понизилась температура. Оперативно началась уборка силами муниципального предприятия. Люди работали ночью. В первую очередь были отсыпаны отсевом все подъемы, перекрестки, автобусные остановки, кольцо, путепровод. Утром началась отсыпка тротуаров. Автобусное сообщение не останавливали, так как успели обработать практически все остановки. За три дня ударными темпами удалось покрыть песком порядка 90 % главных и второстепенных улиц и тротуаров города. На отдельных участках пробовали применение реагентов. Имеющиеся в наличии оказались бездейственны при минусовой температуре».

В ходе обсуждения высказывались разные предложения по ликвидации гололеда. В том числе, нестандартные. К примеру, использование легковоспламеняющихся веществ для растопки корки льда. Всерьез задумались о тепловом воздействии на поверхности. Представитель армии отметил, что у военных летчиков есть специальная техника, которая используется для очистки взлетных полос. Но согласовывать ее использование в гражданских целях можно только в Москве.

В «Горэнерго» рассказали, что накануне специалисты Белогорска провели эксперимент по устранению ледового покрытия на проезжей части одной из улиц с помощью 15-тонного бульдозера вместо танка. Но результатов это не дало. Машина эффективно ликвидировала снежный накат, но с тонким слоем льда техника не справилась.

В ходе совещания также было отмечено, что на дорожной сети Белогорска в течение нескольких дней будут проведены эксперименты по ликвидации ледяного настила с использованием реагентов, химических растворов и горючих жидкостей. После апробации разных методов борьбы со льдом будет принято решение об их массовом применении.

В Белогорск уже привезли первую партию реагента «Галит», на подходе «Бионорд». Как они поведут себя при наших температурах, выяснится 27 ноября, ведь при таких обстоятельствах они никогда не применялись, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Горожан призывают предлагать способы борьбы со льдом в инстаграм-профиле главы Белогорска. «Если у кого-то есть другие предложения, даже экзотические, пишите, будем обсуждать и пробовать, ⠀– отметил Станислав Мелюков по итогу совещания. – Ситуация сложная, необычная, но мы ее победим. Нужно только время».