Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:50 2

Автобусное сообщение в Приамурье восстанавливается по мере ликвидации гололеда

Автобусное сообщение в Приамурье восстанавливается по мере ликвидации гололеда
Фото: pixabay.com

Рабочая комиссия в составе представителей ГИБДД по Амурской области, специалистов минтранса и Амурупрадора обследовала автодороги на безопасное выполнение пассажирских автобусных перевозок. Установлено, что на трассах Благовещенского и Тамбовского районов гололедица устранена.

23 ноября управление ГИБДД по Амурской области ограничило движение транспорта по межмуниципальным направлениям, на территории которых прошел ледяной дождь, что привело к неудовлетворительным дорожным условиям.

Комиссия рекомендовала открыть автобусные маршруты по приведенным в нормативное состояние региональным трассам Благовещенского и Тамбовского районов, а также начать движение автобусов в других районах по фактической ситуации и с учетом соблюдения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

«На сегодняшний день автобусные перевозки возобновлены по маршруту движения автобуса № 8 по аэропортовской трассе, автобуса № 1Э на Белогорье, а также на участках федеральной трассы по направлению в Белогорск и Зейский район, на трассе Благовещенск – Свободный перевозчики продолжили поездки. Временно ограничено выполнение перевозок по трассе Благовещенск – Гомелевка – это маршрутное направление на Райчихинск, Поярково, Ильиновку, до Екатеринославки, Константиновки, Завитинска. Работы по расчистке проезжей части ведутся до полного устранения гололеда», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

«26 ноября специалистами министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и сотрудниками управления ГИБДД УМВД России по Амурской области проведено комиссионное обследование автомобильных дорог на предмет оценки качества устранения неудовлетворительных дорожных условий, вызванных образованием наледи на проезжей части, после выпавших осадков. По результатам обследования комиссией было принято решение о снятии ограничения движения для межмуниципальных автобусных маршрутов», – говорится в сообщении на сайте УМВД России по Амурской области.

Ранее Амур.инфо сообщало, что заработал в обычном режиме автовокзал Благовещенска.

Просмотров всего: 872

#гололедица #транспорт

распечатать


Общество 3

Мэрия привлекла к очистке дорог в Благовещенске дополнительные силы
Общество 3

Автовокзал Благовещенска заработал в обычном режиме
Происшествия

Две грузовые машины столкнулись в Приамурье (видео)
Происшествия

Хозяйственный автомобиль больницы загорелся в Приамурье

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Секвойя

    Секвойя
    2 часа назад

    Александр Анатольевич, а что если обратиться в организацию отвечающую за организацию безопасного движения и что бы сотрудники имеющие мандат не допускали к проезду по дорогам на автотранспорте с не соответствующими безопасности шинами. Большинство происшествий по этой причине. В этой части дисциплина не заставит ждать положительную динамику, да и ПДД требуют одевать на зиму шины с должными противозколзящими характеристиками.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Министр либо умышленно говорит не правду, либо не владеет ситуацией и его подчиненные предоставляют ему ложные сведения! Вчера возвращался по этой долбанной трассе Благовещенск-Гомелевка, ни каких работ там не велось и с субботы всё без изменений!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь