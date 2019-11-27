Автобусное сообщение в Приамурье восстанавливается по мере ликвидации гололеда

Рабочая комиссия в составе представителей ГИБДД по Амурской области, специалистов минтранса и Амурупрадора обследовала автодороги на безопасное выполнение пассажирских автобусных перевозок. Установлено, что на трассах Благовещенского и Тамбовского районов гололедица устранена.

23 ноября управление ГИБДД по Амурской области ограничило движение транспорта по межмуниципальным направлениям, на территории которых прошел ледяной дождь, что привело к неудовлетворительным дорожным условиям.

Комиссия рекомендовала открыть автобусные маршруты по приведенным в нормативное состояние региональным трассам Благовещенского и Тамбовского районов, а также начать движение автобусов в других районах по фактической ситуации и с учетом соблюдения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

«На сегодняшний день автобусные перевозки возобновлены по маршруту движения автобуса № 8 по аэропортовской трассе, автобуса № 1Э на Белогорье, а также на участках федеральной трассы по направлению в Белогорск и Зейский район, на трассе Благовещенск – Свободный перевозчики продолжили поездки. Временно ограничено выполнение перевозок по трассе Благовещенск – Гомелевка – это маршрутное направление на Райчихинск, Поярково, Ильиновку, до Екатеринославки, Константиновки, Завитинска. Работы по расчистке проезжей части ведутся до полного устранения гололеда», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

«26 ноября специалистами министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и сотрудниками управления ГИБДД УМВД России по Амурской области проведено комиссионное обследование автомобильных дорог на предмет оценки качества устранения неудовлетворительных дорожных условий, вызванных образованием наледи на проезжей части, после выпавших осадков. По результатам обследования комиссией было принято решение о снятии ограничения движения для межмуниципальных автобусных маршрутов», – говорится в сообщении на сайте УМВД России по Амурской области.

Ранее Амур.инфо сообщало, что заработал в обычном режиме автовокзал Благовещенска.