Амурские школьники напрямую рассказали президенту РФ о своем проекте-победителе (видео)

Фото: школа пгт Ерофей Павлович

Президент России Владимир Путин провел открытый урок «Школа завтрашнего дня» в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». На прямую связь с ним вышли амурские школьники и представили свой проект «Дополнительное спальное место для ребенка в возрасте до 5 лет», который признан лучшим по итогам всероссийского конкурса.

«От нашей школы возможность говорить с руководителем страны выпала восьмикласснику Роману Шестакову – одному из пяти разработчиков проекта. Он рассказал, как работали над идеей, откуда она взялась, кто участвовал в разработке. Был передан привет двум нашим ученикам, которые в этот момент находились в Ярославле на всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», – пояснила директор школы поселка Ерофей Павлович Сковородинского района Елена Усольцева.

В классе, откуда велась трансляция, присутствовали 22 активиста школы.

«Здорово, что, находясь так далеко от Москвы и даже от областного и районного центров, есть возможность дистанционно принять участие в таком масштабном конкурсе, выиграть и тем самым выдвинуть себя на новый уровень», – сказал Роман Шестаков в прямом эфире.

Участвовать в открытом онлайн-уроке с Владимиром Путиным смогли школьники 18 регионов страны, а возможность побеседовать с президентом представилась ребятам лишь четырех территорий, в том числе и Амурской области. В ходе трансляции школьники поделились видением своего будущего, задали вопросы главе государства, рассказали о той помощи, которую они получают от родителей, педагогов и школы в процессе поиска образовательного и профессионального пути.

Президент России подчеркнул, что сегодня особенно важно помочь молодым людям определиться, где они будут наиболее востребованы и добьются максимального результата. Он отметил важность таких инструментов профессиональной ориентации, как онлайн-тренажер «Примерочная профессий», презентованный в рамках форума.

«С каждым годом «ПроеКТОриЯ» и другие программы подобного рода действительно серьезнейшим образом помогают молодым людям определиться с профессией, найти себя в жизни и не ошибиться с этим выбором», – отметил глава государства.

Необходимость ранней профориентации отметила и министр просвещения РФ Ольга Васильева. «Я согласна, что каждый директор может определить то количество часов и времени и, самое главное, тех партнёров, которых стоит приглашать в школы, с которыми можно общаться и помогать ребятам в поиске себя. Мне кажется, что если этот опыт мы реализуем раньше, например, с 6-го класса, как мы сейчас это сделали по профессиям будущего, то мы сможем получить результат в будущем», – заявила министр.