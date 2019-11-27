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27ноября
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сегодня, 11:22 3

В Благовещенске продлили срок содержания под стражей начальнику отдела военного госпиталя

В Благовещенске продлили срок содержания под стражей начальнику отдела военного госпиталя
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении начальника финансово-экономического отдела военного госпиталя. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий.

Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей начальника отдела военного госпиталя до 3 января 2020 года. Представленное ходатайство в судебном заседании поддержал помощник прокурора. Обвиняемая и ее защитник возражали, просили изменить меру пресечения на домашний арест.

Женщина обвиняется в совершении двух преступлений против государственной власти, интересов государственной службы, одно из которых относится к категории особо тяжких. В силу занимаемой должности она знакома со свидетелями по уголовному делу из числа сотрудников, подчинённых и вышестоящего начальства.

Суд посчитал, что необходимо продлить срок содержания под стражей обвиняемой до 3 января 2020 года, что и было сделано. Он исходил из того, что, в частности, начальник отдела военного госпиталя, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на участников судопроизводства, уничтожить доказательства, сообщает пресс-служба ведомства.

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#суды

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Комментарии
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  • Токарев

    Токарев
    2 часа назад

    Вот еще бы суть дела вкратце

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Токарев

    суть дела вкратце



    Украл-выпил-в тюрьму.

  • sabotazh

    sabotazh
    1 час назад

    Видимо что-то с госзакупками связано. Всем известно, что любая документация по госзакупке пишется под конкретного поставщика

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