На подъездах домов в Благовещенске вывешивают списки должников за услуги ЖКХ

Фото: пресс-служба АКС

Благовещенцы задолжали за воду и тепло 491 миллион рублей. Информация о долгах по коммуналке появилась на многоквартирных домах.

Объявления с номерами квартир, собственники которых не платят за коммунальные услуги, появились на домах Благовещенска. Таким способом ООО «Благовещенский РКЦ» решил бороться с неплательщиками. Объявление содержит информацию о сумме долга всего дома с перечислением квартир, чьи собственники не платят за коммуналку три и более месяцев.

«Наши объявления носят информационный характер. Мы в первую очередь сообщаем жильцам, какую сумму задолжали они и их соседи. Хочется, чтобы благовещенцы сами посчитали, задумались о том, сколько топлива, реагентов, труб можно приобрести, если просто собрать недоплаты с недобросовестных потребителей. Горожанам, имеющим задолженность, мы предлагаем в добровольном порядке оплатить квитанции. Сделать это необходимо до 15 декабря 2019 года», – говорит генеральный директор ООО «Благ-РКЦ» Татьяна Ревина.

Игнорировать оплату долга специалисты «Благ-РКЦ» не рекомендуют. Следующим шагом в борьбе с неплательщиками будет ограничение или приостановление подачи горячего водоснабжения или водоотведения. Кроме того, на должника будет составлен иск о взыскании задолженности и передан в суд. Неплательщику это грозит еще и ограничением права на выезд за пределы РФ и наложением ареста на имущество, в том числе транспорта, сообщает пресс-служба АКС.

На 1 ноября 2019 года предприятия и жители города накопили долги в размере 829 миллионов 587 тысяч рублей. Из них: бытовые потребители задолжали более 491 миллиона рублей; юридические лица – более 33 миллионов; управляющие компании, ТСЖ, ЖСК – более 305 миллионов рублей.