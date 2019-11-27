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27ноября
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сегодня, 11:11 13

На подъездах домов в Благовещенске вывешивают списки должников за услуги ЖКХ

На подъездах домов в Благовещенске вывешивают списки должников за услуги ЖКХ
Фото: пресс-служба АКС

Благовещенцы задолжали за воду и тепло 491 миллион рублей. Информация о долгах по коммуналке появилась на многоквартирных домах.

Объявления с номерами квартир, собственники которых не платят за коммунальные услуги, появились на домах Благовещенска. Таким способом ООО «Благовещенский РКЦ» решил бороться с неплательщиками. Объявление содержит информацию о сумме долга всего дома с перечислением квартир, чьи собственники не платят за коммуналку три и более месяцев.

«Наши объявления носят информационный характер. Мы в первую очередь сообщаем жильцам, какую сумму задолжали они и их соседи. Хочется, чтобы благовещенцы сами посчитали, задумались о том, сколько топлива, реагентов, труб можно приобрести, если просто собрать недоплаты с недобросовестных потребителей. Горожанам, имеющим задолженность, мы предлагаем в добровольном порядке оплатить квитанции. Сделать это необходимо до 15 декабря 2019 года», – говорит генеральный директор ООО «Благ-РКЦ» Татьяна Ревина.

Игнорировать оплату долга специалисты «Благ-РКЦ» не рекомендуют. Следующим шагом в борьбе с неплательщиками будет ограничение или приостановление подачи горячего водоснабжения или водоотведения. Кроме того, на должника будет составлен иск о взыскании задолженности и передан в суд. Неплательщику это грозит еще и ограничением права на выезд за пределы РФ и наложением ареста на имущество, в том числе транспорта, сообщает пресс-служба АКС.

На 1 ноября 2019 года предприятия и жители города накопили долги в размере 829 миллионов 587 тысяч рублей. Из них: бытовые потребители задолжали более 491 миллиона рублей; юридические лица – более 33 миллионов; управляющие компании, ТСЖ, ЖСК – более 305 миллионов рублей.

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#ЖКХ #финансы

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    А с управляющих компаний как будут долги стрясать? Что арестовывать и что ограничивать?

  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    вы зарплаты себе снизьте в первую очередь

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Лучше бы дворы почистили....

  • Таяна

    Таяна
    2 часа назад

    Как будто должники не знали, что они должны...

  • Хасан25

    Хасан25
    2 часа назад

    Надо не списки вешать а на дверях краской писать! так намного эффективней!

  • Хасан25

    Хасан25
    2 часа назад

    Алиса65

    Лучше бы дворы почистили....



    Вот должникам и надо лопаты в руки и пусть херачат дворы, сразу деньги найдут на оплату коммуналки!

  • Таяна

    Таяна
    2 часа назад

    У кого-то на первом месте всегда коммунальные услуги оплатить, чаще всего из своей небольшой зарплаты или пенсии. А кто-то считает, что за коммуналку платить - это последнее дело, а то ж на лексус не хватит. Вот у таких бы ввести коммунальные услуги по предоплате (как интернет) : не положил денег на счёт, сиди без воды, тепла и света.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    В соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

    Таким образом, сведения о фамилии, об имени, отчестве, а также адресе физического лица, составе его семьи и др. являются персональными данными, не относящимися к общедоступным. Их распространение возможно только с согласия в письменной форме субъектов персональных данных.

    За нарушение данного правила установлена ответственность.

    В соответствии со ст. 24 Закона №152-ФЗ лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством РФ ответственность.

    В частности, ст. 13.11 КоАП РФ предусмотрено, что нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей, на юридические лица - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

    В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006г. №152 - ФЗ «О персональных данных», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 №228, уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является Роскомнадзор, в полномочия которого входит осуществление контроля и надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

  • Таяна

    Таяна
    2 часа назад

    А при чем тут персональные данные? Можно на дверь кватиры приклеить бумажку с суммой долга, ни фио, ни другой информации не указывать.

  • Evelina777

    Evelina777
    1 час назад

    Когда вода из горячего крана по пять минут стекает, чтоб дождаться наконец горячей, кто за это заплатит нам? А счетчики мотают!когда дворы не чищены от снега и тд. О своем кармане только заботятся, тут стоит вспомнить сколько уголовных дел было на них и кто отсидел, но продолжает заниматься тем же самым

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад



    ограничение или приостановление подачи горячего водоснабжения или водоотведения.



    каким образом?

    водоснабжение совсем отключить невозможно - стояки в квартирах, откуда коммунальщиков на 3 весёлых буквы пошлют.

    А канализацию перекрывать - дорого, гора времени и непонятно-получиться ли ограничить или нет. Смотря как там на чердаке)

    такшта - вы пугайте и дальше, кто не платил - тому ваши угрозы как зайцу стопсигнал, единственное что действенно - невыезд в загранку - но вы хотяб попытались ...

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Evelina777

    Когда вода из горячего крана по пять минут стекает, чтоб дождаться наконец горячей, кто за это заплатит нам? А счетчики мотают!когда дворы не чищены от снега и тд. О своем кармане только заботятся, тут стоит вспомнить сколько уголовных дел было на них и кто отсидел, но продолжает заниматься тем же самым



    а вы купите счётчик с температурным датчиком(термодатчик). тока регистрировать через суд придётся. ИБО управляйка наотрез откажется такой принимать в эксплуатацию. ну и ценник 6-7 рублей.

    http://okanalizacii.ru/santeh_vodoprov/schetchiki/schetchik-goryachej-vody-s-termodatchikom-plyusy-i-minusy.html

    а.. и температуру на счётчике установить согласно СанПИН - 60 С. И далее немного математики:

    - коэффициент 1 у ва не будет - НИ-КОГ-ДА. температуру в 60 С практически никто вам не подаст.

    - коэффициент 0,9 в половине квартир БЛГ не будет.

    Скорее всего 0,7.

    0,7-0,9 х потреблённую холодную воду = оплата за подогрев воды.

    дальше сами подсчитайте насколько выгодно в год.

    чёто я о5 разумничался и в математику полез

  • MalySheff

    MalySheff
    48 минут назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)


    а вы купите счётчик с температурным датчиком(термодатчик). и температуру на счётчике установить согласно СанПИН - 60 С.



    "...А чё, так можно было што ли"???

    Иду изучать тему. Круглый год не выше 50 градусов!

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