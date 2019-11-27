В роддоме Тынды ежегодно сокращается количество зарегистрированных родов

В родильном доме Тынды отмечают сокращение количества родов за последние несколько лет. В 2017 году было зарегистрировано около 700 новорожденных, в 2018 – 505, с начала этого года – 406. Снижение показателей рождаемости медики связывают с несколькими факторами. В первую очередь – в связи с направлением рожениц в перинатальный центр Благовещенска из-за показаний.

Еще один фактор снижения показателей по родам, считают медики, – это неустойчивая финансовая ситуация в стране. «Родов стало значительно меньше. Зачастую рожениц в связи с показаниями отправляют в перинатальный центр. Перинатальный центр хорошо оснащен, там современное оборудование. К тому же рожать амурчанки стали меньше из-за низкого благосостояния. Люди уже задумываются, рожать им или нет. Да и большой отток населения. Уезжает молодое население, остаются те, кому уже за 40, 50 лет», – рассказывает старшая медицинская сестра Тындинского роддома Елена Кочетова.

Родильный дом, где работает Елена Александровна, – старейшее медицинское учреждение области. В феврале 2019 года Тындинский роддом отметил 40 лет со дня основания. Сейчас в нем работает в общей сложности больше 50 сотрудников – это врачи акушер-гинекологи, старший и младший медицинский персонал.

«В этом замечательном месте работают доктора, которые помогают сохранить долгожданные и желанные беременности, а затем и родиться новым жителям нашей страны. Это акушер-гинекологи Наталья Гаврилеева, Флорида Гаркавенко, Максим Семёнов. Максим Анатольевич – заведующий Тындинским родильным домом», – добавила Елена Александровна.

Самый возрастной работник роддома – Галина Коновалова, ей 70 лет. Галина Яковлевна трудится в дневном стационаре около 5 лет. В операционной роддома работают две операционных медсестры – Светлана Гаянова и Наталья Таракановская, которые помогают появиться на свет малышам при операции кесарево сечение.

Одна из старейших сотрудниц – акушерка Нина Бухмостова. 56-летняя амурчанка трудится в родильном отделении. Появиться на свет малышам она помогает вот уже 34 года. «Она настоящий профессионал. Настолько знает свое дело, что смотрит на женщину и уже понимает, через сколько будут роды. Молодые акушерки часто спрашивают ее совета. Это очень ответственное дело: от реакции, профессионализма, грамотности, ее своевременных и правильных действий зависит жизнь малыша, который появляется на свет», – поясняет Елена Кочетова.

В родильном зале вместе с Ниной Алексеевной трудятся еще 3 акушерки – Ольга Мишина, Наталья Епифанцева и Фарида Худякова. С самых истоков трудятся и медсестра отделения новорожденных Алла Ковалик ( стаж – 37 лет), а также медсестра операционной Светлана Гаянова (стаж – 36 лет). «Они очень любят свою работу. Некоторые наши работники вообще застали пик рождаемости в период БАМа, когда в день было по 15-20 родов. На стройку приезжала одна молодежь, люди любили, рожали детей, создавали семьи», – добавляет Елена Александровна.

В послеродовом отделении – самые молодые специалисты-акушерки. Анастасия Хакимова и Анна Залюбовская приехали по распределению из Амурского медицинского колледжа. В Тындинском роддоме они трудятся около 4 месяцев.

По приезде беременные женщины попадают в приемный покой. Здесь работают акушерка Анна Рисс и медсестра Елена Юпуртышкина. В общей же сложности роддом состоит из 5 отделений – отделение патологии беременных, гинекология, родильное отделение, отделения новорожденных и дневного стационара. Также при роддоме есть две операционные, где выполняются гинекологические оперативные вмешательства и операции кесарево сечение. Кстати, медики отмечают, что количество оперативных родов в последнее время заметно снижается. Так, в 2018 году было выполнено 187 таких операций, с начала этого года – 113.

Сохранить беременность и выносить здорового малыша помогают в отделении патологии беременных. Там трудятся акушеры Марина Скатова, Анна Залюбовская и медсестры Наталья Куклина и Светлана Матвеева.

В отделении новорожденных в первые дни жизни малышей вакцинируют, а также помогают мамам ухаживать за детьми, показывают, как правильно вскармливать малышей. Крохами занимаются медсестры Алла Ковалик, Светлана Клячина, Анжелика Володина, Виктория Ткаченко и Алеся Тегаева.

Также в этом отделении работает врач-неонатолог Татьяна Владимировна Пищулина. Ежедневно она проводит обход – осматривает новорожденных и оценивает их жизненные показатели. Кроме того, она и присутствует при родах. Оказывает экстренную помощь, если это необходимо, а также дает оценку новорожденным по шкале Апгар.

Сейчас роддом в Тынде принимает рожениц с нескольких районов – Сковородинского, Селемджинского, Зейского. Приезжают даже с самых отдаленных населенных пунктов, например, со станции Хани Нерюнгринского района. Это административно-территориальная единица Якутии. Средний возраст рожениц от 20 до 35 лет.

Медики отмечают, при том, что показатели рождаемости в роддоме Тынды снижаются, соотношение мальчиков и девочек из года в год примерно остается одинаковым. Так, в 2018 году родилось 248 девочек и 257 мальчиков, с начала этого года – 204 девочки и 202 мальчика.

Фото: родильный дом Тынды