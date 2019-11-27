Москва задержала деньги для Амурской области на пособия за рождение первых детей
Жительницы Амурской области жалуются на отсутствие выплат за рождение первого ребенка. Молодые мамы вовремя не получили пособия за ноябрь.
«Я получаю ежемесячное пособие при рождении первого ребенка – 11 909 рублей. Родились мы в июле. 15 октября мне выплатили пособие сразу за 4 месяца. А за ноябрь еще не выплачивали. С 15 числа в Сковородинском районе обычно выплачивают это пособие. До 26 числа должны были прийти деньги. Но мне сказали, что еще нет финансирования. Я написала на электронную почту в нашу соцзащиту, ответа пока нет», – сообщила Амур.инфо молодая мама, проживающая на станции Бамовская Сковородинского района.
Как сообщало Амур.инфо, ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка – это новое пособие. Его начали выплачивать в этом году. Размер пособия составляет 11 909 рублей. Выплата предоставляется семьям на детей в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума.
В пресс-службе регионального министерства соцзащиты пояснили, что деньги из федерального бюджета пока не поступили. «Похожая ситуация с детскими федеральными пособиями уже случалась в июле этого года. Она связана с полугодовым и годовым перераспределением средств и уточнением федерального бюджета. Как только средства поступают в область, они сразу направляются получателям детских пособий. Всего в 2019 году амурчанам за первенцев планируется выплатить 366,5 миллиона рублей. Есть все основания полагать, что декабрьские выплаты будут осуществлены в срок», – сообщили в министерстве социальной защиты населения Амурской области.
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