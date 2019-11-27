Бот известного банка посоветовал клиентке отрубить себе пальцы

В Фейсбуке Анна Васильева рассказала о том, что на ее вопрос о неработающем сканере отпечатка пальца в приложении чат-бот «Тинькофф банка» по имени Олег ответил «Пальцы бы вам отрезать». Скриншот переписки она выложила 24 ноября в социальной сети.

Банк извинился перед Васильевой в комментариях, добавив: «Помощник у нас немного с характером и учится на открытых данных. Иногда такое проскакивает». Через два дня в пресс-службе банка рассказали, что там «не всегда получается» оградить Олега «от дурного влияния окружающего мира». В «Тинькофф» заверили, что «провели разъяснительную работу» с чат-ботом.

О запуске чат-бота – тезки основателя Олега Тинькова банк объявил в июне 2019 года. Он говорит голосом актера дубляжа Никиты Прозоровского. Чат-бот Олег обучается с привлечением суперкомпьютера «Колмогоров», созданного в апреле 2019 года, сообщает «Медуза».

«Олег» может распознавать и интерпретировать запросы клиентов, задавать уточняющие вопросы, решать их задачи, а также беседовать на разные темы. Голосовой помощник будет интегрирован во все элементы экосистемы «Тинькофф» – «Путешествия», «Мобайл», «Инвестиции», «Страхование», «Развлечения», «Бизнес», «Джуниор» и другие.

Ранее «Сбербанку» пришлось оправдываться за временный пароль «убивать евреев».