Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27ноября
Предыдущая новость
сегодня, 10:30 0

Бот известного банка посоветовал клиентке отрубить себе пальцы

Бот известного банка посоветовал клиентке отрубить себе пальцы
Фото: pixabay.com

В Фейсбуке Анна Васильева рассказала о том, что на ее вопрос о неработающем сканере отпечатка пальца в приложении чат-бот «Тинькофф банка» по имени Олег ответил «Пальцы бы вам отрезать». Скриншот переписки она выложила 24 ноября в социальной сети.

Банк извинился перед Васильевой в комментариях, добавив: «Помощник у нас немного с характером и учится на открытых данных. Иногда такое проскакивает». Через два дня в пресс-службе банка рассказали, что там «не всегда получается» оградить Олега «от дурного влияния окружающего мира». В «Тинькофф» заверили, что «провели разъяснительную работу» с чат-ботом.

О запуске чат-бота – тезки основателя Олега Тинькова банк объявил в июне 2019 года. Он говорит голосом актера дубляжа Никиты Прозоровского. Чат-бот Олег обучается с привлечением суперкомпьютера «Колмогоров», созданного в апреле 2019 года, сообщает «Медуза».

«Олег» может распознавать и интерпретировать запросы клиентов, задавать уточняющие вопросы, решать их задачи, а также беседовать на разные темы. Голосовой помощник будет интегрирован во все элементы экосистемы «Тинькофф» – «Путешествия», «Мобайл», «Инвестиции», «Страхование», «Развлечения», «Бизнес», «Джуниор» и другие.

Ранее «Сбербанку» пришлось оправдываться за временный пароль «убивать евреев».

Просмотров всего: 6

#технологии #юмор

распечатать


Общество 21

Актер Садальский: на космодроме Восточный деньги тырят и тырят, а его всё строят и строят

Общество 16

Пчелы, рыбы, ослы: всех домашних животных в России идентифицируют
В России и мире

WhatsApp позволит автоматически удалять сообщения
Общество 1

Новый переход между Приамурьем и КНР хотят оснастить для проверок потенциально опасной продукции из КНР
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь