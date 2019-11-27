Экс-амурчанин о спасении маленькой иркутянки от насильника: и мысли не было пройти мимо

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

«Я шел с тренировки по баскетболу, и услышал позади детские крики: "Помогите!" – рассказал 16-летний Вячеслав Дорошенко, десятиклассник из Иркутска, который спас 9-летнюю девочку от педофила. Именно он заметил, как неизвестный силой затащил ребенка в машину и рассказал о случившемся 28-летнему Глебу Сизых, а потом вместе с ним бросился в погоню. – Оборачиваюсь, и вижу, как возле забора мужик здоровый маленькую девчушку силой на заднее сиденье затаскивает. На улице уже смеркалось, вокруг никого. Я хоть и спортсмен, но понял, что связываться с преступником опасно. Побежал к первой попавшейся машине, и попросил помощи у водителя».

Глеб Сизых, услышав мольбы парня, ринулся в сторону подозрительной машины, которая так и стояла на месте. Но как только мужчина и школьник стали к ней подходить, она резко тронулась с места, и поехала. Глеб тут же скомандовал Славе, прыгать в салон его авто, и вместе они бросились в погоню. Из-за незнания района, в панике, преступник сам загнал себя в угол. Он свернул во дворы и уперся в тупик. Деваться было некуда, и он высадил перепуганную маленькую пленницу. Сам же намеревался скрыться, но авто Глеба перегородило дорогу.

«Спрашиваем его: "Ты что с девочкой делаешь?" – продолжает Слава. – А он в ответ: "Парни я, мол, обознался, думал, моя сестренка". После этого он нажал на газ и поехал. Я же записал в телефоне марку его авто и госномер».

Малышка стояла недалеко от забора и рыдала. Чтобы не напугать ее снова, они подошли к ней и попросили позвонить маме, а потом передать трубку. Та так и сделала. Объяснив матери ситуацию, Глеб со Славой довезли школьницу до дома, а затем вместе отправились писать заявление в полицию. Ориентировку на подозреваемого разослали всем экипажам города и задержали его уже через 40 минут. Похитителем оказался ранее судимый иркутянин. Выяснилось, что 2001 года он отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из колонии в марте 2017-го. Теперь он может вернуться туда вновь на срок от 5 до 12 лет. Пока же его на два месяца заключили в СИЗО.

С девочкой работают психологи. Когда она придет в себя, Глеб и Слава обещают навестить ее. Кстати, она учится в той же школе, что и Слава. Правда, 10-классник ее ни разу не видел. Оказалось, что Слава не местный. Два месяца назад он переехал с родителями в Иркутск из Амурской области и пока толком не успел узнать свой район и найти друзей. На новом месте старшеклассник в первую очередь записался в спортивные секции. Баскетбольные тренировки, он совмещает с занятием волейболом.

«Я ничего геройского не совершил, – скромничает Глеб Сизых, и указывает на Славу. – Это его заслуга. Этот смельчак очень быстро сориентировался и сделал все, что от него требовалось».

«А у меня и мысли не было пройти мимо, – отвечает парень. – Даже представить страшно, что бы этот здоровяк мог сделать с девочкой. Ее мама сказала, что придет ко мне в гости с тортом, чтобы отблагодарить».

Кстати, по рассказу матери Славы Дорошенко, примерно в 8-9 лет, когда семья жила на Дальнем Востоке, сын уже спасал тонущую в озере маленькую девочку. Правда, в МЧС или в МВД служить парень идти пока не собирается. «Мечтаю стать политиком, – улыбается он. – Поступать, скорее всего, буду на исторический факультет».

Фото: Юлия Пыхалова / «Комсомольская правда. Иркутск»

Глеб Сизых уже получил от МВД Иркутской области и руководства авиазавода почетную грамоту и ценные подарки. А 27 ноября сыщики придут на уроки к его неравнодушному напарнику Славе Дорошенко и наградят его перед всеми учителями и учениками.