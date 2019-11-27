В Благовещенске загорелся мусор в подвале пятиэтажного дома (видео)

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26 ноября был пожар в Благовещенске по адресу: улица Амурская, 60. Загорелся мусор в подвале пятиэтажного дома. Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем.

Сообщение о пожаре поступило в 20:04: в подвальном помещении жилого пятиэтажного дома горел мусор на площади восемь квадратных метров. Через пять минут огнеборцы Благовещенского гарнизона, в составе 11 человек и двух единиц техники, прибыли на место. В течение восьми минут открытое горение ликвидировали, не допустив распространения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Видео: instagram.com/kriminal.blg