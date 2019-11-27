Две грузовые машины столкнулись в Приамурье (видео)

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26 ноября на автодороге в Серышевском районе Амурской области произошло серьезное ДТП. Там столкнулись два грузовых автомобиля. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

В результате ДТП травмы получили два человека. Все обстоятельства случившегося устанавливает полиция, рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по региону.

Кроме того, на месте происшествия работали пожарные. «На 1 436 километре федеральной автодороги "Амур" Чита – Хабаровск произошло столкновение двух грузовых автомобилей. На место ДТП выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 63 поселка городского типа Серышево, в составе трех человек и одной единицы техники. Пожарные отключили аккумуляторную батарею», – сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.