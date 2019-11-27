«Ровесники» в честь 90-летия со дня рождения Вячеслава Белоглазова готовят концертную программу

Фото: администрация г. Благовещенска

16 декабря в Благовещенске в Центре эстетического воспитания детей пройдет день памяти. В этот день исполнится 90 лет со дня рождения Вячеслава Белоглазова, заслуженного работника культуры РСФСР, кандидата педагогических наук, доцента, основателя детского хореографического ансамбля «Ровесники» и его художественного руководителя с 1967 по 1994 годы.

Хореографический ансамбль «Ровесники» в честь этого события готовит новую концертную программу. Зрителям представят номера, которые были поставлены основателем коллектива, среди них «Малая мазурка», «Русские коленца», «Гусачок» и другие.

Вячеслав Белоглазов внес значительный вклад в развитие культуры и в дело воспитания молодежи города Благовещенска. Он создал уникальную в России «систему взаимного воспитания и обучения детей». Опыт развития детей ансамбля «Ровесники» перенимают и используют в своей деятельности руководители и педагоги других коллективов города, сообщили в администрации Благовещенска.