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27ноября
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сегодня, 09:52 0

«Ровесники» в честь 90-летия со дня рождения Вячеслава Белоглазова готовят концертную программу

«Ровесники» в честь 90-летия со дня рождения Вячеслава Белоглазова готовят концертную программу
Фото: администрация г. Благовещенска

16 декабря в Благовещенске в Центре эстетического воспитания детей пройдет день памяти. В этот день исполнится 90 лет со дня рождения Вячеслава Белоглазова, заслуженного работника культуры РСФСР, кандидата педагогических наук, доцента, основателя детского хореографического ансамбля «Ровесники» и его художественного руководителя с 1967 по 1994 годы.

Хореографический ансамбль «Ровесники» в честь этого события готовит новую концертную программу. Зрителям представят номера, которые были поставлены основателем коллектива, среди них «Малая мазурка», «Русские коленца», «Гусачок» и другие.

Вячеслав Белоглазов внес значительный вклад в развитие культуры и в дело воспитания молодежи города Благовещенска. Он создал уникальную в России «систему взаимного воспитания и обучения детей». Опыт развития детей ансамбля «Ровесники» перенимают и используют в своей деятельности руководители и педагоги других коллективов города, сообщили в администрации Благовещенска.

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#культура #дети

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