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27ноября
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сегодня, 09:43 1

В Иркутске подросток из Амурской области помог спасти девочку от педофила (видео)

В Иркутске подросток из Амурской области помог спасти девочку от педофила (видео)
Фото: личный архив Вячеслава Дорошенко

В Иркутске подросток помог спасти 9-летнюю девочку от насильника. Как оказалось, Слава недавно переехал с родителями в Иркутск из Амурской области. В преступлении подозревают 48-летнего жителя Иркутска. Следователи уже предъявили ему обвинение в похищении несовершеннолетнего.

Как сообщает СКР, 23 ноября злоумышленник сидел в припаркованном возле торговых рядов на улице Новаторов в Иркутске автомобиле Toyota Vista. Там он заметил девочку, вышел из машины и силой затолкал ее в салон, заблокировал все двери и поехал.

Видео Первого канала

Крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку.

Глеб Сизых, помогавший задержать похитителя. Фото: Юлия Пыхалова / «Комсомольская правда. Иркутск»

На его машине они догнали автомобиль похитителя, блокировали его. Тот заехал в тупик и высадил ребенка, после чего скрылся.

Через несколько часов подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии. Следователи установили, что с 2001 года задержанный отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года.

Суд отправил обвиняемого под арест, сообщает «Интерфакс».

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#дети #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    40 минут назад

    Аж до мурашек! Как повезло девочке, что есть такие неравнодушные мужчины!

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