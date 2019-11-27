Северный Ледовитый океан скоро останется безо льда: обзор прессы

Больным диагнозы будут ставить роботы; условия для ведения бизнеса в России, по мнению 70 % предпринимателей, не благоприятны; цена сережек Бузовой не уступает цене трем квартирам в Москве. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Моей Мадонне» в статье «Собачья жизнь» (нет-нет, она не о том, о чем вы подумали, не о нас!), так вот, в этой статье журналист Анна Азанова рассуждает именно о собачьей жизни: на улице мороз, у бездомных животных, коих становится всё больше, тяжелые времена. Осенью городская администрация объявляла аукционы на отлов и содержание собак-бомжей. Сумма контрактов – более 3 миллионов рублей. Но ни одна зоозащитная организация не подала заявок на освоение этих средств. Почему? Ответ (очень невеселый) – в «Мадонне». Про собак я – для затравки. Остальные материалы изучите сами. Я бы рассказал о них, но обижаются другие газеты.

Вам статья

«Российская газета» сегодня ставит в известность, что более 70 % российских предпринимателей (более 70 %!) считают, что условия ведения бизнеса в стране – неблагоприятны. Каждый десятый (это только официальная статистика) собирается закрыть дело. После статьи на эту тему (она называется «Почему не развивается малый бизнес?») все ура-патриотические рапорты вызывают скептическую усмешку. Впрочем, они вызывали и вызывают её и вне зависимости от статьи.

А еще вы узнаете, что скоро диагнозы больным будут ставить роботы. А вы, поди, думаете, что это уже происходит, да?

Также в номере

И еще очень интересная публикация. О том, что Северный Ледовитый океан уже в этом веке полностью останется без льда. И не просто в этом веке, а уже к 2040 году. Данные, приведенные на странице «Наука», шокируют: если на планете температура за последнее десятилетие выросла в среднем на 1 градус, то в Арктике – на 7 градусов.

И если раньше ученые полагали, что виной всему углекислый газ, выбросы которого стали более-менее контролировать, то сейчас выяснилось, что боржоми пить поздно: в природе уже начались необратимые процессы. В чем их суть – прочтите в газете.

Напишут же такое

Далее – «АиФ», рассказывающие о том, чтО нам готовит наступающий год. Вот еще осень, еще ноябрь, а нас уже готовят к невеселому сценарию, чтобы 1 января, проснувшись и без того не очень в хорошем состоянии, вообще не… Но по порядку. Санкции не отменят. Еда подорожает. Но не вся, сахар, например, останется на прежнем уровне. А вот гречка… Ну, на то она и гречка, чтобы постоянно дорожать.

Также в номере

Но в только что названной подборке материалов есть и положительные моменты: например, в армию начнут поступать новые танки. Водку с медом и с медалями на наклейках не запретят (ну да, запрети медали, кто ж ее покупать-то будет?!). А еще пишут, что на 5,4 % вырастут зарплаты у врачей и учителей (я вот про врачей: куда уж больше получать, если и без того получают больше министра, как писали об этом недавно местные газеты).

В общем, худо-бедно, можно не опасаться посленовогоднего пробуждения. В конце концов не павловская реформа 1991 года, когда люди проснулись, а денег у них – нет.

На посошок

Завершаю обзор традиционно «Комсомольской правдой». Из этой газеты вы узнаете, что сережки Бузовой стоят как три квартиры в Москве (о том, сколько у нее таких сережек – не пишут). Еще узнаете, что родные Ленина называли Крупскую селедкой.

Еще – очень важная по нынешним временам тема – когда же все-таки из автомобилистов начнут выколачивать деньги за получение прав и сколько времени может пройти после репетиции.

Еще – вообще полный абзац! – говорится, что за нами следят телефоны, холодильники и даже чайники – мир превратился в электронный концлагерь.

Прочитав все это, срочно раскрывайте газету на 45-й странице: здесь вам помогут избежать сердечного приступа.