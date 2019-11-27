Хозяйственный автомобиль больницы загорелся в Приамурье

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Во вторник, 26 ноября, в Амурской области случилось происшествие с автомобилем больницы. Машина загорелась, и пожарные выезжали на место для ее тушения.

На 13-м километре автодороги Екатеринославка – Благовещенск опрокинулся хозяйственный автомобиль Октябрьской центральной районной больницы. В результате ДТП машина загорелась.

На место выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 8 села Екатеринославка, в составе четырех человек и одной единицы техники. Пожарные потушили горевший автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Как уточнили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ведомства, автомобиль уничтожен огнем полностью.

В управлении ГИБДД по Амурской области агентству рассказали, что данное ДТП произошло на автодороге в Октябрьском районе. Два человека получили травмы. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства случившегося.