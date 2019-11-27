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В Амурской области ясно: прогноз погоды на 27 ноября

В Амурской области ясно: прогноз погоды на 27 ноября
Фото: Амур.инфо

27 ноября в Амурской области небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, его скорость 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в центральных и южных районах составит 12-17, местами до – 22 градусов мороза. На севере – 17...22, местами – 25...30.

В Благовещенске ясно. Северо-западный ветер дует со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 13...15, сообщает Амурский гидрометцентр.

На дорогах области и города сохраняются снежный накат, гололедица.

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#погода

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