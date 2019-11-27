В Приамурье чуть не погиб водитель грузовика (видео)

Фото: кадр видео

Обновлено: 09:35



В Амурской области произошло серьезное ДТП с грузовым автомобилем. Водитель этой машины едва не погиб.

Подробности происшествия стали известны инстаграм-паблику skaner28. Оно случилось на трассе Благовещенск – Свободный перед селом Новинка. «Грузовик занесло на встречку, выкинуло с дороги и опрокинуло на бок. В результате кабина водителя сильно деформирована. Водитель остался жив, однако порезал руку», – пишет паблик.

В опубликованных видео мужчина рассказывает о произошедшем: «Грузовик вот вылетел с дороги. Кабина просто… Прессануло до самого пола, то есть ничего нет. Водитель еле сгруппировался, успел, выскочил из машины, через лобовое вылез. Руку разрезал тут. Кабины нет просто. Человек в рубашке родился».

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что есть информация о ДТП, которое произошло 26 ноября в 20:05 на автодороге в Благовещенском районе. Участником аварии стала машина Mitsubishi Canter. Один человек получил травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.