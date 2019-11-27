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27ноября
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сегодня, 08:50 2

В Приамурье чуть не погиб водитель грузовика (видео)

В Приамурье чуть не погиб водитель грузовика (видео)
Фото: кадр видео

Обновлено: 09:35

В Амурской области произошло серьезное ДТП с грузовым автомобилем. Водитель этой машины едва не погиб.

Подробности происшествия стали известны инстаграм-паблику skaner28. Оно случилось на трассе Благовещенск – Свободный перед селом Новинка. «Грузовик занесло на встречку, выкинуло с дороги и опрокинуло на бок. В результате кабина водителя сильно деформирована. Водитель остался жив, однако порезал руку», – пишет паблик.

В опубликованных видео мужчина рассказывает о произошедшем: «Грузовик вот вылетел с дороги. Кабина просто… Прессануло до самого пола, то есть ничего нет. Водитель еле сгруппировался, успел, выскочил из машины, через лобовое вылез. Руку разрезал тут. Кабины нет просто. Человек в рубашке родился».

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что есть информация о ДТП, которое произошло 26 ноября в 20:05 на автодороге в Благовещенском районе. Участником аварии стала машина Mitsubishi Canter. Один человек получил травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • sergeevromantsa

    sergeevromantsa
    1 час назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas

  • full

    full
    1 час назад

    Интересно, был ли он пристегнут?

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