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27ноября
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сегодня, 07:20 2

Армения празднует Дни национальной культуры на Амуре

Армения празднует Дни национальной культуры на Амуре

Дегустации, выставки, мастер-классы и большой концерт. Так амурские армяне представили Дни национальной культуры в областном доме народного творчества. На празднике побывало почти 500 зрителей. Гвоздем программы стало выступление национального ансамбля NUR, который был создан в этом году. Его название переводится, как «гранат» — священный плод для Армении.

Организаторами выступили региональное отделение «Союза армян России» и Амурский областной дом народного творчества.

В фойе были организованы обучающие мастер-классы по декоративно-прикладному искусству — резьбе по дереву и камню, чеканке, рисунку. На выставке одного дня были представлены предметы традиционного быта и национального костюма, изделия декоративно-прикладного искусства, оформлена тематическая фотозона. Была организована выставка картин с известными творческими людьми Армении и горными пейзажами.

Здесь же всем желающим предлагали попробовать национальные армянские блюда и охотно делились рецептами. Особой популярностью пользовались блюда из тыквы и мяса.

После этого начался концерт армянского хореографического коллектива NUR. Коллектив был создан в феврале 2019 года, сейчас в нем 32 участника в возрасте от 4 до 25 лет. Репетиции проходят в Амурском областном доме народного творчества.

«Я и художественный руководитель, и пока единственный педагог-хореограф. Приехала из Хабаровска, там была участницей национального коллектива "Ширак". Все танцы я разрабатываю сама, в их основе — классическая армянская хореография. Это очень красиво, и мне хочется поделиться этой самобытностью, красотой Армении со всеми», — рассказала руководитель армянского хореографического коллектива NUR Татевик Зопунян.

Программу концерта украсили песни на армянском и русском языках, зазвучали и национальные инструменты — армянский дудук и барабан дхол.

Инициаторы и организаторы мероприятия, активные его участники были отмечены благодарственными письмами регионального отделения ООО «Союз армян России» в Амурской области.

Начальник управления национальной политики и архивного дела министерства культуры и национальной политики Амурской области Ирина Киселёва вручила благодарственные письма министра за реализацию социально значимого культурного проекта председателю регионального отделения ООО «Союз армян России» Казаряну Артуру Левики и руководителю армянского хореографического коллектива NUR Татевик Зопунян.

Это не первые Дни национальной культуры Армении в Амурской области. В октябре большой праздник прошел в Амурском областном краеведческом музее — с дегустациями, песнями, танцами и выставкой картин армянских художников, которые находятся в коллекции благовещенца Сергея Теваняна.

Больше фото — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

Использованы фото АОДНТ

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#Дальний Восток #концерты #культура #музыка

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Комментарии
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  • sergeevromantsa

    sergeevromantsa
    1 час назад

    Нарoд я нарыл спосoб как бeз физ. нагрузoк и диeт сжигать калoрии и пoдкачаться дoма. Пoка опрoбовал тoлько живoт, за две нeдели убрал пивнoе пузo и уже прoступают кубики, а у жeны за недeлю ушлo пару сантимeтров на талии. Мы прoсто в вoсторге от этoго прибoра, сoвeтую всeм опрoбовать пoка цену не пoдняли или не запрeтили. Здeсь все oписано---- http://cutly.top/V20U

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Отличное мероприятие-молодцы армяне

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