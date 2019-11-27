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27ноября
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сегодня, 07:38 4

Военные, случайно запустившие ракету в Крыму, заплатят 31 миллион штрафа

Военные, случайно запустившие ракету в Крыму, заплатят 31 миллион штрафа
Фото: commons.wikimedia.org

Двоих российских военнослужащих обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму. Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим о взыскании ущерба.

Общие потери от действий военнослужащих оценили в 46 миллионов рублей. Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева признали виновными по части 1 статьи 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих»). Обошлось без жертв и разрушений.

Инцидент с запуском ракеты произошел на аэродроме в Саках. Ракета, имеющая длину более четырех метров и вес около 700 килограммов, снесла ворота и часть стены ангара, уничтожила по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М». Боевая часть ракеты со 100 килограммами взрывчатого вещества не сработала, однако в итоге пришлось списывать две ракеты, спецаппаратуру для их проверки, а также восстанавливать ангар, сообщает «Лента.ру».

По вступившему в силу приговору того же суда военные, как сообщает «Ъ», были признаны виновными в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ). Алексею Чебанову гарнизонный суд назначил ограничение по военной службе на один год и три месяца, во время которого он не может быть повышен в должности и воинском звании, с удержанием 15 % из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву — год ограничения с выплатой 10 %.

Стоимость каждой из ракет, которую пришлось списать, эксперты определили в 18 миллионов 459 тысяч рублей, «Ока» и другое уничтоженное оборудование были оценены еще в 9,5 миллиона рублей. Таким образом, к осужденным военнослужащим по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46 миллионов 571 тысячу 266 рублей.

Отметив смягчающие вину ответчиков обстоятельства, в том числе причинение вреда по неосторожности, суд снизил взыскание со Зверева до 15 миллионов, а с Чебанова — до 16 миллионов. Кроме того, они должны выплатить в бюджет Симферополя по 60 тысяч рублей госпошлины. Таких сумм у военных нет, поэтому расплачиваться по исковым требованиям они будут очень долго.

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#военные #происшествия

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Комментарии
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  • sergeevromantsa

    sergeevromantsa
    1 час назад

    Нарoд я нарыл спосoб как бeз физ. нагрузoк и диeт сжигать калoрии и пoдкачаться дoма. Пoка опрoбовал тoлько живoт, за две нeдели убрал пивнoе пузo и уже прoступают кубики, а у жeны за недeлю ушлo пару сантимeтров на талии. Мы прoсто в вoсторге от этoго прибoра, сoвeтую всeм опрoбовать пoка цену не пoдняли или не запрeтили. Здeсь все oписано---- http://cutly.top/V20U

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    "С газом или без?!"

  • full

    full
    58 минут назад

    Перевести на Восточный, это повысит количество пусков.

  • sabotazh

    sabotazh
    44 минуты назад

    Пиндец бредятина... Какой же мрак творится... Почему командира и прочих не вздрочнули? Они ведь тоже косвенно виноваты.

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