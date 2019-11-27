В Белогорский дом для одиноких престарелых амурчан приглашают новых жильцов

Специальный дом для одиноких престарелых в Белогорске является отделением Белогорского комплексного центра социального обслуживания населения. Здание, где живут почти 70 амурчан, расположено в центре города. И сейчас здесь есть свободные места – комнаты и квартиры.

«Это не дом-интернат для престарелых, где в лучшем случае комната на двоих и тумбочка в качестве мебели для личных вещей. Здесь каждый житель имеет отдельную комнату или целую квартиру. Это его дом, и он уверенно обустраивает его для комфортного проживания», – рассказывает директор учреждения Наталья Тарасенко. На прилегающей территории расположены ухоженные аллеи, скамейки, есть просторная беседка и участок для огородничества.

В доме для одиноких престарелых граждан – свободный режим проживания. Жильцы этого дома гуляют по городу, ездят за покупками в аптеки и торговые центры. Их навещают родственники, иногда они сами бывают в гостях – все, как в обычной жизни, говорят в учреждении.

Здесь живут дети войны, участники трудового фронта, ветераны труда, инвалиды – всего 69 человек. При этом учреждение рассчитано на 85 жильцов. Проживающие граждане находятся под постоянным присмотром специалистов. «Каждый из наших сотрудников старается беречь и всячески поддерживать благоприятный микроклимат в учреждении. Так, при поступлении очередного жильца с большой долей вероятности наши специалисты уже могут предположить, с кем хорошо уживется новичок, при этом учитываются возраст и особенности суточного биоритма. Друг друга жильцы поддерживают, дружат в основном этажами», – продолжает Наталья Леонидовна.

Из числа проживающих граждан в специальном доме создан общественный совет. Его основная задача – улучшение условий проживания в доме и участие в проведении культурных мероприятий. «Ведь это та социальная среда, в которой престарелые люди живут долгие годы. Состояние физического и психического здоровья зависит не только от медицинской помощи, обстановки, обслуживания, но и от культурных мероприятий, направленных на улучшение здоровья и поднятие морального духа», – делится директор Белогорского центра социального обслуживания.

За много лет здесь уже сложились свои традиции. Постоянно действующая вокальная группа бабушек «Радуга» ежемесячно устраивает день именинника. Участницы клуба «Бабушка на час» навещают воспитанников детского сада. В гости к жильцам дома приезжают творческие коллективы города, воспитанники школы искусств, обучающиеся образовательных организаций и волонтеры.

«Наш известный музыкант Владимир Володин давно стал для многих жителей родным человеком. Его выступления всегда приносят жизненный задор и находят горячий отклик в душах пожилых людей», – рассказывают в учреждении. – Школьники и студенты также поддерживают пожилых людей не только добрым словом, но и полезными делами, устраивают генеральные уборки в квартирах, участвуют в субботниках по благоустройству территории. А еще организовывают мастер-классы, проводят шахматно-шашечные турниры. Конечно, может быть не все так гладко в жизни пенсионеров, иногда возникают и проблемы во взаимоотношениях, ведь у всех свой характер. Но замечательно то, что есть такой дом, где одиноким пожилым людям обеспечено достойное старение. А главное то, что здесь есть любимое место общения и досуга жильцов, где каждый может найти занятие по душе».

Претендовать на жилье в специальном доме для одиноких престарелых могут одинокие люди пенсионного возраста – это женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, а также супружеские пары, сохранившие полную или частичную способность к самообслуживанию в быту и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.