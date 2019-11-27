Гороскоп 27 ноября: Львам не стоит проявлять агрессию, у Стрельцов повышенная работоспособность

Восход Солнца: 08:01

Заход Солнца: 16:33

Солнце в Стрельце.

Овен. В целом день благоприятный для контактов и деловых переговоров. Устойчивость настроения, хорошее расположение духа позволят достичь желаемого результата. Ваши скромность, неповторимость и трудоспособность помогут снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей. Обратите внимание на возникшие симптомы заболеваний.

Телец. Удачное расположение звезд сулит успех в коммерческих операциях. Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние находятся на высоком уровне, что обеспечит реализацию всех идей, замыслов и начинаний. Стратегическое мышление, умение видеть за мелкими деталями главное, принесут высокие результаты. Некоторые непредвиденные трудности заставят вас искать необычные пути решения проблем, нетрадиционный подход к делу. Вероятны осложнения в личной жизни.

Близнецы. Благоприятный день, который позволит расширить перспективы деятельности, переосмыслить накопленный опыт. Сегодня наступило как раз то самое время, когда стоит начать работу над осуществлением давнего делового проекта, до которого давно не доходили руки. Это принесет должные плоды.

Рак. День по-прежнему опасный и тяжелый в плане здоровья. Велика вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств или невезения. Не исключено, что Вы с царственным достоинством пройдете мимо несущественных, с вашей точки зрения, обстоятельств, которые в дальнейшем окажут роковое влияние на ситуацию. Ссоры и взаимные обиды с партнером могут полностью исключить сложившиеся отношения.

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Лев. Опасный, критический день. Особенно это касается мужчин-Львов. Существует вероятность ухудшения самочувствия, травмы, несчастного случая. Исключите агрессивность, быструю езду, прогулки в одиночестве, неоправданный риск. Ничего не планируйте, так как планы могут не сбыться. Постарайтесь довольствоваться тем, что будет преподносить жизнь, не требуя ничего большего.

Дева. Сегодня возможен значительный энергетический спад. Уделите особое внимание своему здоровью. Вероятны депрессивные состояния. Постарайтесь отдохнуть, развеяться, вечер проведите в кругу любимых.

Весы. Благоприятный день для финансовых операций. Звезды обещают прибыль. Ваш оптимизм и энтузиазм захватят окружающих, заставят их пойти на сотрудничество. Обратите сегодня внимание на свое здоровье – вероятно обострение хронических заболеваний.

Скорпион. Вам предстоит пожинать материальные плоды своей напряженной деятельности. Возможно сообщение о поступлении финансовых средств или какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни. Может быть, Вам придется изменить манеру отношений с домочадцами.

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Стрелец. День может быть полон разного рода неожиданностей, как приятных, так и не очень. Однако не следует ничего бояться, так как Вы теперь в состоянии все преодолеть. Повышенная работоспособность заставит сегодня ваших сослуживцев удивиться тому, как быстро Вы обрели нужную форму. Вечер этого дня запомнится встречей со старым другом.

Козерог. День равновесия, гармонии с окружающим миром, справедливости. Достаточно удачное время для деловых операций, связанных с риском, хотя особых финансовых прибылей ожидать не приходится. В окружении могут произойти перемены: появление новых людей позволит участвовать в новых проектах. Вечер проведите наедине со своими мыслями, в тишине и одиночестве.

Водолей. Благоприятный день для судебных дел, сделок, заключения браков и договоров. Вам будет легко сконцентрироваться на главном,проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в реальность. Вы сможете легко объединить в себе желание обновления с трезвым рассудительным взглядом на вещи.

Рыбы. Критический день. Не исключены финансовые потери или появление на пути серьезных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Вечером возможны осложнения взаимоотношений из-за действий одного из домочадцев.

Астролог: Вальдемар Небоходцев