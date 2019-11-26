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26ноября
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сегодня, 21:03 0

Президент России отменил 50-рублевые пособия по уходу за ребенком

Президент России отменил 50-рублевые пособия по уходу за ребенком
Фото: Амур.инфо

С 1 января 2020 года в России отменяются ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным и размещен на портале правовой информации.

Выплата была введена предшественником Путина Борисом Ельциным в 1994 году.Эти деньги матери получали на малыша в возрасте от 1, 5 до 3 лет. Но те, кому выплаты были уже назначены или будут назначены в этом году, продолжат их получать.

Отменяется и норма о начислении 50 рублей ежемесячно студентам и аспирантам в академических отпусках по медицинским показаниям.

Президент уже подписал закон, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка. Также для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго малыша в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума ребенка.

Региональным властям глава государства рекомендовал принять меры по дополнительной господдержке многодетных, сообщает «Российская газета».

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#российская власть #финансы

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