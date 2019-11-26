Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:16 5

В Приамурье за бананами из Эквадора установят контроль из-за мухи-горбатки

В Приамурье за бананами из Эквадора установят контроль из-за мухи-горбатки
Фото: pixabay.com

Амурское управление Россельхознадзора усилило карантинный фитосанитарный контроль бананов из Эквадора, ввозимых в регион из Китая. Такие меры ведомство приняло в связи с выявлением в партии бананов могоядной мухи-горбатки.

Многоядная муха-горбатка – эта сапрофитная муха длиной 2-3 миллиметра. Внешне она напоминает распространённую плодовую мушку – красноглазую дрозофилу, однако ее глаза черные, а тело с явно выраженной «горбовидной» грудью. Передвигается муха преимущественно прерывистыми перебежками. Издали может показаться, что она прыгает.

Данный вид очень быстро распространяется на многие километры как с транспортом, так и с животными в шерсти, в оперении птиц. Основной источник ее распространения – фрукты. Особенно это касается перезрелых фруктов, поступивших в загрязненной таре.

Взрослое насекомое не опасно, а вот личинки способны развиваться в широком круге разлагающихся субстанций и могут заражать животных и человека. В естественных условиях личинки часто обнаруживаются в загрязненных пищевых продуктах: сое, муке, сыре, высушенной рыбе, гниющем картофеле. Гниющие растения и грибы, мертвые членистоногие и моллюски, испражнения животных и человека – обычная пищевая среда для этих насекомых. Кроме того, личинки могут поедать даже вазелин и гуталин.

В группе риска – дети и взрослые с ослабленным иммунитетом. В случае заражения личинками возможно развитие паразитарного заболевания – миаза, требующего сложного системного лечения. Поражая раневую поверхность, они могут вызывать некоторые внутренние формы миазов.

Амурчан просят уведомлять областное управление Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции на территорию региона для осуществления ее фитосанитарного контроля. В случае выявления признаков заражения карантинным объектом рекомендуют сообщить о признаках заражения.

Просмотров всего: 535

#Китай #здоровье

распечатать


Общество 1

Специалисты рассказали, как идет строительство пассажирского и грузового понтонного моста в Благовещенске
Общество 5

За сутки в травмпункт Благовещенской больницы обратилось почти 150 человек
Общество 17

СМИ установило, кому может быть выгодно новое тестирование водителей на алкоголизм
Общество 2

В Амурской области диагноз «рак» выставлен 3-месячному ребенку
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Evelina777

    Evelina777
    1 час назад

    так какие признаки то?!

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    Evelina777так какие признаки то?!


    Если региш ник с тремя топорами, то писец, муха горбатка в мозге ужэ)))

  • Ленруж

    Ленруж
    1 час назад

    Не в Приамурье, а в России обнаружили и в с вязи с этим усилили меры у нас.

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    24 минуты назад

    Почему просто не запретить ввоз этих бананов

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь