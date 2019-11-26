В Приамурье за бананами из Эквадора установят контроль из-за мухи-горбатки

Амурское управление Россельхознадзора усилило карантинный фитосанитарный контроль бананов из Эквадора, ввозимых в регион из Китая. Такие меры ведомство приняло в связи с выявлением в партии бананов могоядной мухи-горбатки.

Многоядная муха-горбатка – эта сапрофитная муха длиной 2-3 миллиметра. Внешне она напоминает распространённую плодовую мушку – красноглазую дрозофилу, однако ее глаза черные, а тело с явно выраженной «горбовидной» грудью. Передвигается муха преимущественно прерывистыми перебежками. Издали может показаться, что она прыгает.

Данный вид очень быстро распространяется на многие километры как с транспортом, так и с животными в шерсти, в оперении птиц. Основной источник ее распространения – фрукты. Особенно это касается перезрелых фруктов, поступивших в загрязненной таре.

Взрослое насекомое не опасно, а вот личинки способны развиваться в широком круге разлагающихся субстанций и могут заражать животных и человека. В естественных условиях личинки часто обнаруживаются в загрязненных пищевых продуктах: сое, муке, сыре, высушенной рыбе, гниющем картофеле. Гниющие растения и грибы, мертвые членистоногие и моллюски, испражнения животных и человека – обычная пищевая среда для этих насекомых. Кроме того, личинки могут поедать даже вазелин и гуталин.

В группе риска – дети и взрослые с ослабленным иммунитетом. В случае заражения личинками возможно развитие паразитарного заболевания – миаза, требующего сложного системного лечения. Поражая раневую поверхность, они могут вызывать некоторые внутренние формы миазов.

Амурчан просят уведомлять областное управление Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции на территорию региона для осуществления ее фитосанитарного контроля. В случае выявления признаков заражения карантинным объектом рекомендуют сообщить о признаках заражения.