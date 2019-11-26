Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:58 0

В Благовещенске загорелся частный жилой дом

В Благовещенске загорелся частный жилой дом
Фото: Архив ГУ МЧС России по Амурской области

26 ноября утром в Благовещенске загорелась веранда частного дома по переулку Техническому. Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

После сообщения о возгорании на место прибыли 9 сотрудников Благовещенского гарнизона и три единицы техники. В течение девяти минут открытое горение было ликвидировано. Распространения огня на жилой дом пожарные не допустили. На веранде огонь повредил 2 квадратных метра пола.

Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

Просмотров всего: 336

#пожары

распечатать


Происшествия

В Шимановске при пожаре спасены два человека
Происшествия

Родителям погибшего при пожаре в хабаровском лагере мальчика вручили орден Мужества
Происшествия 2

В Магдагачинском районе открытым пламенем горела баня
Происшествия 2

При начале пожара в благовещенской гостинице находились 16 человек
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь