В Благовещенске загорелся частный жилой дом

Фото: Архив ГУ МЧС России по Амурской области

26 ноября утром в Благовещенске загорелась веранда частного дома по переулку Техническому. Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

После сообщения о возгорании на место прибыли 9 сотрудников Благовещенского гарнизона и три единицы техники. В течение девяти минут открытое горение было ликвидировано. Распространения огня на жилой дом пожарные не допустили. На веранде огонь повредил 2 квадратных метра пола.

Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.