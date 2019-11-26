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26ноября
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сегодня, 20:35 0

У жителя Бурейского района изъяли более 200 килограммов марихуаны (видео)

У жителя Бурейского района изъяли более 200 килограммов марихуаны (видео)
Фото: Скриншот видео

В районе села Безымянное Бурейского района наркополицейские изъяли более 200 килограммов марихуаны, предназначенной для сбыта. Наркотик обнаружили в 500 метрах от жилых домов. Там находились пологи и 24 мешка с растительной массой.

На месте происшествия задержан ранее судимый неработающий местный житель. Мужчина пояснил, что наркотическое средство принадлежит ему.

Следственным отделом МО МВД России «Бурейский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Предварительное расследование продолжается, сообщается на сайте амурского УМВД.

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#происшествия

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