Реализацию ипотеки под 2 % обсудят на Совете при полпреде президента в ДФО

Василий Орлов примет участие в Совете при полпреде президента в ДФО. 27 ноября в Якутске Юрий Трутнев проведет совещание с руководителями субъектов Дальнего Востока. В числе прочего планируется обсудить реализацию программы льготного ипотечного кредитования в ДФО.

Кроме того, темами заседания станут работа по привлечению инвестиций на Дальний Восток, создание социальной инфраструктуры в центрах экономического роста.

По данным министерства экономического развития и внешних связей области, в январе-сентябре 2019 года на развитие экономики и социальной сферы Приамурья было направленно более 198 миллиардов рублей инвестиций. Это на 24,7 % выше уровня января-сентября 2018 года.

Значительное влияние на рост инвестиций в области оказывает реализация крупных инвестпроектов, в том числе: строительство объектов космодрома Восточный, нефтеперекачивающих станций ПАО «Транснефть», объектов железнодорожной инфраструктуры, газопровода «Сила Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода.

Помимо этого, в регионе реализуются меры по опережающему инвестиционному развитию. С 2015 года по настоящее время резидентами ТОР Амурской области стали 25 компаний. Объем частных вложений на их реализацию составит более 1 040 миллиардов рублей. Согласно планам, будет создано более 5 500 рабочих мест. По данным на октябрь текущего года, резидентами уже вложено почти 200 миллиардов рублей и создано 778 новых рабочих мест.

Активное развитие получили и центры экономического роста. Реализация плана социального развития центров экономического роста началась в 2018 году. Общий объем финансирования составляет 6,7 миллиарда рублей.

В 2019 году реализуются 33 мероприятия плана, 28 из них направлены на развитие социальной и инженерной инфраструктуры Свободного и 5 мероприятий в рамках туристско-рекреационного центра экономического развития в Благовещенске. На сегодняшний день из 35 мероприятий уже реализовано 11, сообщает амурское правительство.