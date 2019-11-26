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сегодня, 19:21 0

На Дальнем Востоке продлят мораторий на «ЭРА-ГЛОНАСС»

На Дальнем Востоке продлят мораторий на «ЭРА-ГЛОНАСС»
Фото: drive2.ru

Федеральные власти увеличат срок на ввоз на территорию Дальнего Востока праворульных подержанных автомобилей без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом заявил вице-премьер РФ – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«[Мораторий на систему "ЭРА-ГЛОНАСС"] продлят. Документ готов, согласован и сейчас на подписи у председателя правительства [РФ] (...) Сомнений никаких нет в том, что механизм будет продлен», – сказал Трутнев.

Упрощенный режим ввоза сроком на один год был введен 26 ноября 2018 года. Он избавлял от обязательной установки кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввезенный подержанный автомобиль. Ранее жители ДФО попросили чиновников о продлении срока действия моратория.

Государственная автоматизированная система «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивает оперативное получение информации о ДТП. Система определяет и оперативно передает в службы экстренного реагирования координаты ДТП, что помогает сократить время прибытия бригад служб 01, 02, 03 для оказания первой помощи.

Кроме того, система в автоматическом режиме связывается с оператором в случае аварии, чтобы направить помощь, а также позволяет водителю связаться со службой поддержки в случае необходимости. Время передачи информации о ДТП из системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в систему-112 не превышает 19 секунд, пишет ТАСС.

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#Дальний Восток #российская власть #транспорт

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