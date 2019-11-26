В Благовещенске восстановили движение школьных автобусов и некоторых маршрутов

Фото: Амур.инфо

Было принято решение запретить движение транспорта до устранения дорожных проблем.

По информации администрации Благовещенска, сейчас движение маршрутных транспортных средств и школьных автобусов на трассах регионального значения возобновилось. Автобусы маршрута № 8 пошли по расписанию в 18:30, маршрут 1Э начал движение по расписанию в 18:45.

Дождь в Благовещенске и нескольких других районах области прошел в ночь с 22 на 23 ноября. Проезжая часть и тротуары населенных пунктов покрылись льдом. В понедельник, 25 ноября, в 13 муниципалитетах Амурской области отменили подвоз учащихся по 125 школьным маршрутам из 263 имеющихся. Кроме того, в области приостановили движение междугородных автобусов по некоторым маршрутам.

В Благовещенске из-за гололедицы значительно увеличилось количество людей, получивших при падении различные травмы. С 22 по 24 ноября за помощью к специалистам травмпункта обратились 402 человека, из которых 45 – дети. Большинство из них получили ушибы, растяжения, переломы при падении на скользких участках тротуаров.