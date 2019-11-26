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26ноября
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сегодня, 18:51 1

В Благовещенске восстановили движение школьных автобусов и некоторых маршрутов

В Благовещенске восстановили движение школьных автобусов и некоторых маршрутов
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске и в Благовещенском районе восстановлено движение маршрутных и школьных автобусов. Как ранее писало Амур.инфо, общественный транспорт перестал ездить из-за гололеда.

Было принято решение запретить движение транспорта до устранения дорожных проблем.

По информации администрации Благовещенска, сейчас движение маршрутных транспортных средств и школьных автобусов на трассах регионального значения возобновилось. Автобусы маршрута № 8 пошли по расписанию в 18:30, маршрут 1Э начал движение по расписанию в 18:45.

Дождь в Благовещенске и нескольких других районах области прошел в ночь с 22 на 23 ноября. Проезжая часть и тротуары населенных пунктов покрылись льдом. В понедельник, 25 ноября, в 13 муниципалитетах Амурской области отменили подвоз учащихся по 125 школьным маршрутам из 263 имеющихся. Кроме того, в области приостановили движение междугородных автобусов по некоторым маршрутам.

В Благовещенске из-за гололедицы значительно увеличилось количество людей, получивших при падении различные травмы. С 22 по 24 ноября за помощью к специалистам травмпункта обратились 402 человека, из которых 45 – дети. Большинство из них получили ушибы, растяжения, переломы при падении на скользких участках тротуаров.

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#транспорт #гололедица

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Комментарии
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  • Лаконика

    Лаконика
    8 минут назад

    Гололед побороли? О_О

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