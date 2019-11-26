В Приамурье военные усилили меры безопасности дорожного движения в связи с гололедом

Фото: Амур.инфо

В гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, предприняты повышенные меры безопасности в связи со сложной дорожной обстановкой, сложившейся в результате сильного гололеда.

Выезд машин в дальние рейсы отложен до улучшения погодных условий. Транспорт, обеспечивающий боевое дежурство и вопросы жизнеобеспечения, функционирует в штатном режиме. Машины на маршрут выпускаются только полноприводные с опытными водителями.

Проводятся дополнительные инструктажи по требованиям безопасности и занятия по контраварийному вождению. На территории военных городков и вблизи воинских частей проведена отсыпка дорог и тротуаров песком.

Проведенные работы обезопасят движение пешеходов и транспорта, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.