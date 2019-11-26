Какой елочный запас приготовили для благовещенцев к Новому году (видео)

Впервые за последние несколько лет благовещенский лесхоз завез к Новому году ели в кашпо. «Гуманные ёлки» для тех, кто против вырубки хвойных, шесть лет выращивали в Благовещенском районе, чтобы в этом году выставить на продажу. Корреспондент Альфа ТВ выяснил, в чем особенность этих деревьев, какой елочный запас приготовили для амурчан.

В этом году Благовещенский лесхоз приготовил на продажу полсотни елей в кашпо. Их выкопали и поместили в горшки в сентябре. На Новый год их можно украсить игрушками и мишурой, а весной высадить около дома. В будущем они могут вырасти до 20 метров в высоту. Стоимость елки в кашпо от 2 000 рублей, в зависимости от высоты и пышности.

Кроме этого, на базу лесхоза завезли порядка трех тысяч сосен. Минимальная стоимость ёлки – 350 рублей. Цена новогоднего дерева зависит от его высоты. За каждые полметра идет наценка 50 рублей.

Как сообщало Амур.инфо, в Приамурье на продажу выставят около 25 тысяч штук сосны обыкновенной и ели аянской. Больше всего – 10 тысяч деревьев – будет реализовано в Благовещенске и Благовещенском районе.

Официальный старт продаж новогодних деревьев – 10 декабря. Еще больше информации – в материале Альфа ТВ.