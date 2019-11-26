Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:21 0

В Подмосковье женщина выкинула новорожденного ребенка, потому что не захотела за ним ухаживать

В Подмосковье женщина выкинула новорожденного ребенка, потому что не захотела за ним ухаживать
Фото: RitaE с сайта Pixabay

В поселке дружба местные жители обнаружили младенца возле одного из домов. Новорождённая девочка лежала в кустах и могла остаться незамеченной, если бы не заплакала.

«Обнаружена новорождённая девочка славянской внешности, на вид которой один-полтора месяца. Ребёнок незамедлительно госпитализирован в городскую больницу в удовлетворительном состоянии», – уточнили в ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошёл 24 ноября вечером. Полиция выяснила обстоятельства произошедшего и нашла мать девочки.

Она призналась, что сама оставила его в кустах. Женщина объяснила, что собиралась ехать в Москву и не стала брать с собой дочь, так как не хотела ухаживать за ней и заниматься воспитанием. Планируя лишить её жизни, она оставила девочку на улице, сообщает Life.

«По результатам проведённых неотложных следственных действий, в том числе допросов свидетелей и самой задержанной, в отношении неё возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего... и предъявлено соответствующее обвинение. Два уголовных дела соединены в одно производство», – отметили в заявлении, опубликованном на сайте ГСУ СКР по Московской области.

Просмотров всего: 28

#дети #криминал #происшествия

распечатать


В России и мире

Мужчина спас рождённую в дорожной пробке дочку шнурком от кроссовка
Происшествия 1

На Дальнем Востоке возбудили дело о мошенничестве в сфере питания военнослужащих
Происшествия

Мошенники заставляют благовещенских бизнесменов купить брошюры для «уголка потребителя»
В России и мире

Дед Мороз рассказал о том, что чаще всего заказывают дети
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь