В Подмосковье женщина выкинула новорожденного ребенка, потому что не захотела за ним ухаживать

В поселке дружба местные жители обнаружили младенца возле одного из домов. Новорождённая девочка лежала в кустах и могла остаться незамеченной, если бы не заплакала.

«Обнаружена новорождённая девочка славянской внешности, на вид которой один-полтора месяца. Ребёнок незамедлительно госпитализирован в городскую больницу в удовлетворительном состоянии», – уточнили в ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошёл 24 ноября вечером. Полиция выяснила обстоятельства произошедшего и нашла мать девочки.

Она призналась, что сама оставила его в кустах. Женщина объяснила, что собиралась ехать в Москву и не стала брать с собой дочь, так как не хотела ухаживать за ней и заниматься воспитанием. Планируя лишить её жизни, она оставила девочку на улице, сообщает Life.

«По результатам проведённых неотложных следственных действий, в том числе допросов свидетелей и самой задержанной, в отношении неё возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего... и предъявлено соответствующее обвинение. Два уголовных дела соединены в одно производство», – отметили в заявлении, опубликованном на сайте ГСУ СКР по Московской области.