ФАС планирует отменить госрегулирование тарифов на услуги аэропорта Благовещенска

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ФАС планирует отменить госрегулирование тарифов на услуги аэропортов Благовещенска, Владивостока, Хабаровска, Волгограда и Челябинска. Мера коснется только международных рейсов. Она должна ускорить окупаемость построенных или планируемых к строительству международных терминалов.

Эксперты предупреждают: иностранные авиакомпании могут сократить полеты в случае существенного роста тарифов, учитывая, что доходность перевозок на одного пассажира в РФ в последние годы стабильно падает.

ФАС может дерегулировать тарифы на аэропортовые услуги для международных рейсов в аэропортах Владивостока (по 33,3 % принадлежат «Базэл Аэро», РФПИ, Changi Airports International), Хабаровска (принадлежит местной УК «Комакс»), Благовещенска (управляется региональным ГУП «Аэропорт Благовещенск»), Волгограда и Челябинска (оба входят в «Новапорт» Романа Троценко).

В хабаровском аэропорту будут дерегулированы только тарифы на доступ к аэровокзалу и обслуживание пассажиров на международных линиях. Это произойдет после ввода нового международного терминала, строительство которого начнется в 2020 году. В остальных аэропортах будет также отменено регулирование тарифов на взлет, посадку, стоянку судов и обеспечение авиабезопасности, пишет «Коммерсант».

В ФАС пояснили, что дерегулирование вводится для развития конкуренции и привлечения частных инвестиций. Решения вынесены на заседание правления ФАС, которое состоится 28 ноября. «Инвестиционные проекты по развитию международных терминалов являются чисто коммерческими и должны окупаться исключительно за счет развития пассажиропотока», – сказали в службе. При этом операторы обязаны будут вести раздельный учет результатов работы с авиакомпаниями на внутренних и внешних линиях.

Собеседник издания в АО «Международный аэропорт Владивосток» считает, что новые подходы к регулированию тарифов существенно повысят привлекательность аэропорта для авиакомпаний. «Стимулирование авиакомпаний для расширения своего присутствия и маршрутной сети приведет к значительному росту турпотока из Японии и Китая, а также расширению трансферных перевозок, особенно в части внутрироссийских рейсов», – сказал он.

Гендиректор FriendlyAviaSupport Александр Ланецкий говорит, что в России аэропорты находятся вне конкурентной среды почти на всей территории страны, за исключением Москвы. Дерегулирование тарифов для авиакомпаний, выполняющих международные рейсы, может привести к их резкому росту, что приведет к прекращению полетов иностранных перевозчиков. «Российский рынок уже несколько лет падает по показателю доходности на пассажира. Поэтому рост ставок может быть болезненно воспринят иностранными авиакомпаниями», – считает эксперт. По его мнению, операторы должны будут гибко выстраивать тарифную политику, привлекая иностранных перевозчиков для увеличения пассажиропотока.