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26ноября
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сегодня, 17:16 0

В Благовещенске подсветят зеленую зону БГПУ и «посадят» рядом светодиодные деревья

В Благовещенске подсветят зеленую зону БГПУ и «посадят» рядом светодиодные деревья
Фото: ru.made-in-china.com

В областном центре Приамурья ищут подрядчика для подсветки зеленой зоны памятника архитектуры – Благовещенского педагогического университета, а также для установки аллеи из искусственных деревьев. Заказчиком работ выступает управление ЖКХ городской администрации.

Согласно конкурсной документации, работы должны провести по четной стороне улицы Ленина от Шимановского до Трудовой; по нечетной стороне улицы Шимановского от Ленина до Краснофлотской, а также по четной стороне улицы Трудовой от Ленина до Краснофлотской.

В этом районе подрядчику надо будет установить 16 искусственных световых деревьев типа клен и 17 ландшафтных светильников. Их должны вписать в уже существующий ландшафт и имеющиеся элементы благоустройства без необходимости что-либо убирать.

Из городского бюджета на эти работы выделено 3,2 миллиона рублей. Сделать все работы по условиям контракта должны до 25 декабря текущего года.

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#городская власть

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