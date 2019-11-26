В Благовещенске подсветят зеленую зону БГПУ и «посадят» рядом светодиодные деревья

В областном центре Приамурья ищут подрядчика для подсветки зеленой зоны памятника архитектуры – Благовещенского педагогического университета, а также для установки аллеи из искусственных деревьев. Заказчиком работ выступает управление ЖКХ городской администрации.

Согласно конкурсной документации, работы должны провести по четной стороне улицы Ленина от Шимановского до Трудовой; по нечетной стороне улицы Шимановского от Ленина до Краснофлотской, а также по четной стороне улицы Трудовой от Ленина до Краснофлотской.

В этом районе подрядчику надо будет установить 16 искусственных световых деревьев типа клен и 17 ландшафтных светильников. Их должны вписать в уже существующий ландшафт и имеющиеся элементы благоустройства без необходимости что-либо убирать.

Из городского бюджета на эти работы выделено 3,2 миллиона рублей. Сделать все работы по условиям контракта должны до 25 декабря текущего года.