Специалисты рассказали, как идет строительство пассажирского и грузового понтонных мостов в Благовещенске

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Специалисты пассажирского порта «АмурАССО» начали устанавливать наплавной понтонный мост через Амур. После завершения работ перевозить пассажиров будут автобусы. Когда движение будет открыто, пока неизвестно.

«На данный момент начались работы по прорезанию канала для понтонов. Выглядит это следующим образом: на краю баржи находится строительная техника, которая ломает лед и позволяет продвигать понтон вперед. После установки баржи должно пройти несколько дней на ее фиксацию и вмораживание в ледяное покрытие. Точных сроков пока сказать нельзя, потому что есть несколько климатических переменных, которые не зависят от строителей», – сообщили Амур.инфо в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

Что касается грузового понтонного моста, работа с российской стороны вошла в активную стадию. Однако климатические условия пока не позволяют специалистам назвать точное время окончания строительства и открытия движения по переправе.

«Первые две баржи пробно были установлены в конце прошлой недели, но из-за непрочного льда зафиксировать на месте их пока не удалось. 27 ноября планируется продолжить работы. При благоприятном сковывании льда, получится устанавливать по одной барже в день, но все зависит от погодных и климатических условий. Всего предполагается использование 4-5 барж», – пояснили в ведомстве.

Со стороны Хэйхэ строительство понтонных переправ по обоим направлениям завершено. Это обусловлено стандартными технологическими требованиями. Китайская часть всегда устанавливается первой по течению, затем по последней барже выстраивается ориентир для крайней баржи с российской стороны.