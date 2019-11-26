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Мужчина спас рождённую в дорожной пробке дочку шнурком от кроссовка

Мужчина спас рождённую в дорожной пробке дочку шнурком от кроссовка
Фото: Daniel Reche с сайта Pixabay

В Англии женщина родила дочку во время автомобильной пробки. Отец ребенка спас жизнь новорожденной при помощи шнурка.

24-летняя Холли Лоуторп (Hollie Lowthorpe) случайно узнала о своей четвертой беременности во время планового приема у врача. Оказалось, что она находится на пятом месяце беременности.

19 ноября, когда она была уже на восьмом месяце, у женщины начались схватки. Не дождавшись скорую, беременная, ее возлюбленный Каллум Уайлдридж (Callum Wildridge) и ее мать Шерон Лоуторп (Sharon Lowthorpe) сели в машину и поехали в больницу, которая находилась в шести километрах от их дома.

По дороге у Холли отошли воды, но их автомобиль попал в пробку, так как Шерон боялась проезжать на красный сигнал светофора. Женщина родила на заднем сиденье машины. Но новорожденная девочка начала синеть, так как пуповина обернулась вокруг ее шеи и не позволяла ей дышать.

Уайлдридж снова вызвал скорую помощь и дал указания теще снять пуповину с шеи ребенка. Затем он быстро вытащил шнурок из своего кроссовка и перетянул им пуповину. Через несколько минут приехали врачи скорой помощи. Они обрезали пуповину, осмотрели ребенка и отправили новорожденную и ее мать в больницу.

Родители назвали девочку Верити (Verity). Теперь ее жизнь вне опасности. На момент рождения она весила 3,5 килограмма, сообщает «Лента.ру».

В апреле сообщалось, что женщина девять месяцев вынашивала ребенка и не знала об этом. Все девять месяцев девушка принимала противозачаточные средства, курила, употребляла алкоголь и ходила на работу.

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#дети #жизнь

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