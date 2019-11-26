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26ноября
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сегодня, 16:23 1

На Дальнем Востоке возбудили дело о мошенничестве в сфере питания военнослужащих

На Дальнем Востоке возбудили дело о мошенничестве в сфере питания военнослужащих
Фото: Александр Хитров, amurmedia.ru

В Комсомольске-на-Амуре военные прокуроры пресекли деятельность мошенников, оказывавших услуги по организации питания военнослужащих. Об этом сообщает военная прокуратура Восточного военного округа.

Военная прокуратура гарнизона Комсомольск-на-Амуре провела проверку исполнения ООО «Вариант» законодательства о контрактной системе в сфере закупок при организации питания для военнослужащих.

Было установлено, что генеральный директор и региональный представитель данной фирмы при организации в 2015-2017 годах по госконтракту питания военнослужащих нескольких воинских частей гарнизона завысили объем фактически оказанных услуг, чем причинили государству ущерб в размере более 49 миллионов рублей.

Военный прокурор гарнизона направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Сейчас идет расследование.

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#военные #Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
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  • Идиома

    Идиома
    55 минут назад

    уже и у солдат воруют

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