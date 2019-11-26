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Мошенники заставляют благовещенских бизнесменов купить брошюры для «уголка потребителя»

Мошенники заставляют благовещенских бизнесменов купить брошюры для «уголка потребителя»
Фото: pixabay.com

Благовещенским предпринимателям звонят мошенники и пугают их проверками. Чтобы пройти ее, обманщики рекомендуют приобрести комплект брошюр для размещения в «уголке потребителя». Он стоит 3 000 рублей. В управлении Роспотребнадзора разъяснили: не нужно верить мошенникам.

«В адрес предпринимателей города поступают звонки от якобы должностных лиц управления с предупреждением о проведении плановых и внеплановых проверок торговых объектов города Роспотребнадзором. В целях удовлетворительных результатов проверки предпринимателям рекомендуется приобрести комплект брошюр для размещения в "уголке потребителя" торговой точки стоимостью около 3 000 рублей», – сообщает ведомство. Но управление Роспотребнадзора по Амурской области не распространяет печатную продукцию за деньги.

«При поступлении аналогичных телефонных звонков просим индивидуальных предпринимателей и юридических лиц уточнять у звонившего фамилию, имя, отчество и должность представителя управления и передавать информацию, в том числе о номере телефона звонившего, в управление по телефонам: (4162) 20-20-20, а также в органы полиции», – объясняют специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

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#закон #происшествия

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