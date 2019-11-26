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26ноября
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Актер Садальский: на космодроме Восточный деньги тырят и тырят, а его всё строят и строят

Актер Садальский: на космодроме Восточный деньги тырят и тырят, а его всё строят и строят
Фото: Виктор Гусейнов, saratov.kp.ru

Российский актёр театра и кино Станислав Садальский в Инстаграме резко прокомментировал сообщение о двух новых уголовных делах по хищениям на космодроме Восточный. Он начал с обращения к депутатам Госдумы, утверждающим федеральный бюджет.

«Господа депутаты, иностранные агенты! Надо продолжать неограниченно давать деньги (...) бюджет (...) резиновый», — написал Садальский на своей странице.

Актёр также посмеялся по поводу уголовных дел, которые возбудили следователи: «Вот же скряги! Ну, взяли немного, хоть какое-то вознаграждение за адский труд... Нет, их там злоба распирает — как раньше за колоски по червонцу давали, так вот и счас за эту мелочь готовы прям в тюрьму упечь, непонятно на сколько. Хватит уже кошмарить бизнес!» – пошутил Садальский.

Артист назвал космодром Восточный заколдованным местом: «Деньги всё тырят и тырят, а его всё строят и строят».

По информации News.ru и инстаграм-аккаунта актера.

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#космодром #шоу-бизнес #юмор

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Комментарии
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  • zeya28

    zeya28
    1 час назад

    Невозможно с артистом не согласиться.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Возможно. Я считаю, что не место заколдовано, а люди. Не. Не так. Люди. А простые работяги - те не заколдованы.

  • мимо шел

    мимо шел
    55 минут назад



    Актер Садальский: на космодроме Восточный деньги тырят и тырят, а его всё строят и строят



    Отжеж. На Восточном только таких строителей как Садальский не хватает.

    Стасик. Ты никогда ничего кроме собственного зада от стула не поднимал чтобы что-то построить,

  • Рив Норин

    Рив Норин
    36 минут назад

    мимо шел


    Актер Садальский: на космодроме Восточный деньги тырят и тырят, а его всё строят и строят



    Отжеж. На Восточном только таких строителей как Садальский не хватает.

    Стасик. Ты никогда ничего кроме собственного зада от стула не поднимал чтобы что-то построить,


    В нашей стране строят таджики, китайцы и молдаване. Все остальные руководят процессом.

  • КП

    КП
    32 минуты назад

    мимо шел



    Актер Садальский: на космодроме Восточный деньги тырят и тырят, а его всё строят и строят



    Отжеж. На Восточном только таких строителей как Садальский не хватает.

    Стасик. Ты никогда ничего кроме собственного зада от стула не поднимал чтобы что-то построить,



    Знаешь что общего у воров с космодрома и Садальского? В том что им ничего за это не будет.

  • цеховик

    цеховик
    5 минут назад

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