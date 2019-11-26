Актер Садальский: на космодроме Восточный деньги тырят и тырят, а его всё строят и строят

«Господа депутаты, иностранные агенты! Надо продолжать неограниченно давать деньги (...) бюджет (...) резиновый», — написал Садальский на своей странице.

Актёр также посмеялся по поводу уголовных дел, которые возбудили следователи: «Вот же скряги! Ну, взяли немного, хоть какое-то вознаграждение за адский труд... Нет, их там злоба распирает — как раньше за колоски по червонцу давали, так вот и счас за эту мелочь готовы прям в тюрьму упечь, непонятно на сколько. Хватит уже кошмарить бизнес!» – пошутил Садальский.

Артист назвал космодром Восточный заколдованным местом: «Деньги всё тырят и тырят, а его всё строят и строят».

По информации News.ru и инстаграм-аккаунта актера.