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сегодня, 16:06 1

Новый скейт-парк открывают в Свободном

Новый скейт-парк открывают в Свободном
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

В Свободном уже на днях появится новый скейт-парк. Он расположен возле центральной площади города.

Оборудование прибыло в населенный пункт на выходных, а 26 ноября элементы площадки для скейтеров доставили к месту их установки. Анкерные крепления позволяют проводить этот вид работ в холодное время года, сообщается в Инстаграме пресс-службы администрации Свободного.

Площадку скейтодрома осенью привели в порядок и заасфальтировали. При подготовке основания для крепления скейт-снарядов использовали специальный состав асфальта. Фигуры планировалось установить до 2 ноября, однако поставщик скейт-парка, выигравший аукцион, сорвал сроки доставки всех элементов. Теперь поставщику из Подмосковья предстоит выплатить неустойку.

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#отдых #Свободный

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Комментарии
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  • Гой

    Гой
    40 минут назад

    Здорово.

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