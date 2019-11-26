Новый скейт-парк открывают в Свободном

Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

В Свободном уже на днях появится новый скейт-парк. Он расположен возле центральной площади города.

Оборудование прибыло в населенный пункт на выходных, а 26 ноября элементы площадки для скейтеров доставили к месту их установки. Анкерные крепления позволяют проводить этот вид работ в холодное время года, сообщается в Инстаграме пресс-службы администрации Свободного.

Площадку скейтодрома осенью привели в порядок и заасфальтировали. При подготовке основания для крепления скейт-снарядов использовали специальный состав асфальта. Фигуры планировалось установить до 2 ноября, однако поставщик скейт-парка, выигравший аукцион, сорвал сроки доставки всех элементов. Теперь поставщику из Подмосковья предстоит выплатить неустойку.