Синоптики: прошедший в Амурской области дождь невозможно было спрогнозировать

Такое явление, как ноябрьский дождь, амурские синоптики не называют аномалией, хотя для нашего региона он нехарактерен. Так, 14 ноября 2015 года в Приамурье тоже прошел дождь. Но тогда он не превратил все дороги и тротуары в каток, так как были другие условия.

Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала заместитель руководителя Амурского гидрометцентра Елена Печкина. В этот раз, 22 ноября, в южных районах области наблюдалось уникальное сочетание низких температур, устойчивого снежного покрова и резкого потепления. При этом, синоптики прогнозировали циклон, но ожидали мокрый снег.

«При прогнозе мы видели, что теплая воздушная масса подходит к территории Амурской области. Более того, мы давали повышение температуры воздуха до плюсовых значений. Мы говорили о том, что будет скользко, будет гололед. Но спрогнозировать, что мокрый снег перейдет в дождь, а это произошло в течение полутора часов – на высотах была настолько теплая воздушная масса, что дождь просто не успевал замерзнуть. Вот такое спрогнозировать было невозможно. А еще предположить, что около полуночи температура повысится до плюс 5, это уже на уровне фантастики, это называется аномальный ход температур», – объясняет Елена Печкина.

В программе речь также шла и об изменении климата.

«Безусловно, климат меняется. Не только у нас в области, но по всей стране существенно потеплели зимы. Температура медленно, но верно повышается. Так, зимние температуры в Благовещенске за 40 градусов остались далеко в прошлом веке», – поясняет Елена Печкина.

Какой будет амурская зима в этом году и можно ли ожидать подобные «зимние» дожди в будущем, об этом в видео.