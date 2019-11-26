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26ноября
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Синоптики: прошедший в Амурской области дождь невозможно было спрогнозировать

Синоптики: прошедший в Амурской области дождь невозможно было спрогнозировать

Такое явление, как ноябрьский дождь, амурские синоптики не называют аномалией, хотя для нашего региона он нехарактерен. Так, 14 ноября 2015 года в Приамурье тоже прошел дождь. Но тогда он не превратил все дороги и тротуары в каток, так как были другие условия.

Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала заместитель руководителя Амурского гидрометцентра Елена Печкина. В этот раз, 22 ноября, в южных районах области наблюдалось уникальное сочетание низких температур, устойчивого снежного покрова и резкого потепления. При этом, синоптики прогнозировали циклон, но ожидали мокрый снег.

«При прогнозе мы видели, что теплая воздушная масса подходит к территории Амурской области. Более того, мы давали повышение температуры воздуха до плюсовых значений. Мы говорили о том, что будет скользко, будет гололед. Но спрогнозировать, что мокрый снег перейдет в дождь, а это произошло в течение полутора часов – на высотах была настолько теплая воздушная масса, что дождь просто не успевал замерзнуть. Вот такое спрогнозировать было невозможно. А еще предположить, что около полуночи температура повысится до плюс 5, это уже на уровне фантастики, это называется аномальный ход температур», – объясняет Елена Печкина.

В программе речь также шла и об изменении климата.

«Безусловно, климат меняется. Не только у нас в области, но по всей стране существенно потеплели зимы. Температура медленно, но верно повышается. Так, зимние температуры в Благовещенске за 40 градусов остались далеко в прошлом веке», – поясняет Елена Печкина.

Какой будет амурская зима в этом году и можно ли ожидать подобные «зимние» дожди в будущем, об этом в видео.

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#погода #Простые вопросы

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    За сутки до дождя, он стоял по прогнозу... И вообще, в последние годы прогноз стал настолько точен, что я например, им пользуюсь в рабочих целях!

  • ay

    ay
    1 час назад

    Льзя-нельзя. Почему бороться со скользкостью с субботнего утра не начали? Машины-подсыпайки видел в субботу утром только на "магистральных" дорогах, типа Горького. Редко. А на тротуары вообще все забили болт. Только к понедельнику очухались. И то, НЕ ВЕЗДЕ.

  • Таяна

    Таяна
    1 час назад

    На яндекс.погоде был дождь по прогнозу, и плюсовые температуры были

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...Светлана,вы где?...)))

  • ay

    ay
    1 час назад

    Получается, что такими заявлениями амурские синоптики прикрывают зады вельмож?

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    На гис метео, за три дня, был прогнос, +3 и дождь!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Фермер

    За сутки до дождя, он стоял по прогнозу... И вообще, в последние годы прогноз стал настолько точен, что я например, им пользуюсь в рабочих целях!



    Плюс два и дождь в субботу на Гисметео рисовали за несколько дней до выходных.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ay

    Получается, что такими заявлениями амурские синоптики прикрывают зады вельмож?



    ...однозначно.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    На rp5 за неделю +2 было и дождь. Но наши синоптики прогнозы не смотрят, они их сами выдумывают.

  • кержак

    кержак
    51 минута назад

    ...а синоптик то на форуме присутствует...)))

  • sinoptik

    sinoptik
    49 минут назад

    кержак...Светлана,вы где?...)))


    не Светлана, но все же отвечу)))

    Наши синоптики действительно не составляют свои прогнозы по популярным приложениям. По простой причине: им за свой прогноз нужно отвечать, у прогноза есть имя, должность и фамилия (с). Синоптики не могут позволить себе метаться как ГИСМЕТЕО и другие: сейчас даю дождь, через 6 часов снег, потом , ой нет, дождь и так далее. Уважаемый ау, прошлый раз вы так же ссылались на вражеские сайты и ждали снег не раньше вторника, однако снег прошел точно по прогнозу амурских синоптиков))) Это о приложениях.

    Наши синоптики также прогнозировали вечером 22 ноября плюсовые температуры, прогнозировали гололедные явления, но все же сомневались в фазе осадков. Все было уж очень призрачно, но дежурный синоптик принял решение и дал в прогнозе мокрый снег (по причине указанной выше). Да, мы ошиблись. Бывает. Но не чаще чем хваленые интернетпрогнозы))).

    И последнее. Гидрометцентр независим и занимается исключительно погодными процессами: наблюдением и прогнозированием. Политика, работа администраций и т.д. вне интересов гидрометслужбы.

  • Alexx555

    Alexx555
    48 минут назад

    Что вы хотите от синоптиков, ну выпили лишку, забыли дописать про ледяной дождь, какая разница, все равно ответ твенности за свои прогнозы они не несут, поэтому и не парят я.

  • кержак

    кержак
    46 минут назад

    ...та ладна...я без злобы...)))

  • Родя

    Родя
    45 минут назад

    Зачем содержать синоптиков если есть рп5 и Гисметео?)))

    Или для того чтобы каждый год говорили что снег и дождь ставит рекорды?

  • ямщик

    ямщик
    44 минуты назад

    Ну а если бы они его спрогнозировали. Что бы тогда изменилось? Да нифига. Тот же самый гололед. Как его предотвратить?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    38 минут назад

    Руководству амурского гидрометцентра нужно купить компьютер, чтобы они могли выходить на гисметео и сверять свой прогноз. Подтверждаю, за три дня на гисметео в Благовещенске был спрогнозировал дождь.

  • КП

    КП
    22 минуты назад

    sinoptik

    кержак

    ...Светлана,вы где?...)))



    не Светлана, но все же отвечу)))

    Наши синоптики действительно не составляют свои прогнозы по популярным приложениям. По простой причине: им за свой прогноз нужно отвечать, у прогноза есть имя, должность и фамилия (с). Синоптики не могут позволить себе метаться как ГИСМЕТЕО и другие: сейчас даю дождь, через 6 часов снег, потом , ой нет, дождь и так далее. Уважаемый ау, прошлый раз вы так же ссылались на вражеские сайты и ждали снег не раньше вторника, однако снег прошел точно по прогнозу амурских синоптиков))) Это о приложениях.

    Наши синоптики также прогнозировали вечером 22 ноября плюсовые температуры, прогнозировали гололедные явления, но все же сомневались в фазе осадков. Все было уж очень призрачно, но дежурный синоптик принял решение и дал в прогнозе мокрый снег (по причине указанной выше). Да, мы ошиблись. Бывает. Но не чаще чем хваленые интернетпрогнозы))).

    И последнее. Гидрометцентр независим и занимается исключительно погодными процессами: наблюдением и прогнозированием. Политика, работа администраций и т.д. вне интересов гидрометслужбы.



    Как много в этом слове сплелось, как много в нём отозвалось...

  • Рив Норин

    Рив Норин
    9 минут назад

    sinoptik
    кержак...Светлана,вы где?...)))


    не Светлана, но все же отвечу)))

    Наши синоптики действительно не составляют свои прогнозы по популярным приложениям. По простой причине: им за свой прогноз нужно отвечать, у прогноза есть имя, должность и фамилия (с). Синоптики не могут позволить себе метаться как ГИСМЕТЕО и другие: сейчас даю дождь, через 6 часов снег, потом , ой нет, дождь и так далее. Уважаемый ау, прошлый раз вы так же ссылались на вражеские сайты и ждали снег не раньше вторника, однако снег прошел точно по прогнозу амурских синоптиков))) Это о приложениях.

    Наши синоптики также прогнозировали вечером 22 ноября плюсовые температуры, прогнозировали гололедные явления, но все же сомневались в фазе осадков. Все было уж очень призрачно, но дежурный синоптик принял решение и дал в прогнозе мокрый снег (по причине указанной выше). Да, мы ошиблись. Бывает. Но не чаще чем хваленые интернетпрогнозы))).

    И последнее. Гидрометцентр независим и занимается исключительно погодными процессами: наблюдением и прогнозированием. Политика, работа администраций и т.д. вне интересов гидрометслужбы.


    А если прогноз не сбудется, что будет имени, должности и фамилии, которая выдала прогноз?

  • Лентяйка

    Лентяйка
    1 минута назад

    А ничего, что за несколько дней МЧС разослало предупреждение , и прогноз погоды о потеплении был известен

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