Благовещенец тренируется полуголым на морозе (видео)

22-летний амурчанин Дмитрий Истомин удивляет прохожих и пользователей интернета тем, что даже в 20-градусные морозы с голым торсом тренируется на улице. Парень ежедневно прокачивает мышцы на воркаут-площадке, обтирается снегом, периодически ныряет в прорубь и при этом не болеет.

По словам Дмитрия, со спортом связана вся его жизнь. В школьные годы, пока он жил в поселке Магдагачи, занимался футболом. Вместе с друзьями гонял мяч при любой погоде. Поступив в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, Дмитрий начал посещать спортзал и регулярно тренироваться на уличных площадках. А три года назад амурчанин стал целенаправленно заниматься закаливанием. Прошлой зимой нырнул на крещение в прорубь и с тех пор не боится морозов. Дмитрий ежедневно тренируется полураздетым на улице, порой прибегает на зарядку даже в четыре утра, чтобы успеть взбодриться перед работой. Спорт на свежем воздухе дает парню сил на весь день, тренирует выносливость и закаливает организм.

До какой минусовой температуры Дмитрий сможет полураздетым заниматься на уличной площадке, он не загадывает. Но вспоминает, что один раз выполнил утреннюю пробежку в легкой одежде при тридцатиградусном морозе. Чтобы стать более морозоустойчивым, Дмитрий планирует чаще нырять в прорубь. Подробности в материале Альфа ТВ.