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26ноября
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сегодня, 15:40 7

Благовещенец тренируется полуголым на морозе (видео)

Благовещенец тренируется полуголым на морозе (видео)

22-летний амурчанин Дмитрий Истомин удивляет прохожих и пользователей интернета тем, что даже в 20-градусные морозы с голым торсом тренируется на улице. Парень ежедневно прокачивает мышцы на воркаут-площадке, обтирается снегом, периодически ныряет в прорубь и при этом не болеет.

По словам Дмитрия, со спортом связана вся его жизнь. В школьные годы, пока он жил в поселке Магдагачи, занимался футболом. Вместе с друзьями гонял мяч при любой погоде. Поступив в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, Дмитрий начал посещать спортзал и регулярно тренироваться на уличных площадках. А три года назад амурчанин стал целенаправленно заниматься закаливанием. Прошлой зимой нырнул на крещение в прорубь и с тех пор не боится морозов. Дмитрий ежедневно тренируется полураздетым на улице, порой прибегает на зарядку даже в четыре утра, чтобы успеть взбодриться перед работой. Спорт на свежем воздухе дает парню сил на весь день, тренирует выносливость и закаливает организм.

До какой минусовой температуры Дмитрий сможет полураздетым заниматься на уличной площадке, он не загадывает. Но вспоминает, что один раз выполнил утреннюю пробежку в легкой одежде при тридцатиградусном морозе. Чтобы стать более морозоустойчивым, Дмитрий планирует чаще нырять в прорубь. Подробности в материале Альфа ТВ.

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#Альфа ТВ #жизнь #спорт

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Парень просто монстр!

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    1 час назад

    Стручок скукожился пади

  • Шелковица

    Шелковица
    1 час назад

    Молодец! Пример для многих, кто пиво до утра пьет за гаражами и не только пиво и не только пьет! Так держать!

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...и в чем оригинальность? в армии что уже с голым торсом зимой зарядку не проводят?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Молчание Ягнят

    Стручок скукожился пади



    Всё ещё впереди - застудить простату при таком режиме проще простого. Надо у урологов/андрологов уточнить. Когда почки и прочие части мочеполовой системы отвалятся?

  • Цунай

    Цунай
    41 минута назад

    Это вид нервного расстройства.

  • ямщик

    ямщик
    24 минуты назад

    кержак

    ...и в чем оригинальность? в армии что уже с голым торсом зимой зарядку не проводят?



    Ты попутал. Там, форма одежды для зарядки в зависимости от температуры, а иногда и зарядку отменяют, если сильно холодно.

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