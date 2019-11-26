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26ноября
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сегодня, 15:46 0

В селе Серышевского района открылся парк отдыха и развлечений

В селе Серышевского района открылся парк отдыха и развлечений
Фото: правительство Амурской области

В селе Паруновка Серышевского района открылся парк отдыха и развлечений. Это первое и единственное место отдыха для сельчан.

Построить парк предложили местные жители. Вместе с властями Новосергеевского сельсовета свою инициативу они оформили в проект и подали на конкурс по поддержке местных инициатив. Их заявку одобрили и выделили деньги.

Теперь возле Дома культуры в Паруновке стоят тренажеры, лавочки, качели и беседки. На это потратили более 1 миллиона рублей, выделенных из областного и сельского бюджетов. 3 % от суммы затрат жители перечислили из собственных доходов.

В этом году 19 районов области реализуют на местах 82 проекта. На них из регионального бюджета было выделено 80 миллионов рублей. При этом каждое муниципальное образование вкладывает свои средства и пожертвования местных жителей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы должны вложить жители и 5 % от размера областной субсидии – местный бюджет.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Участникам программы удалось благоустроить территорию своих сел. Например, в Ивановке обустроили озеро с лотосами, в Березовке построили стадион, во Владимировке установили хоккейную коробку, а в селе Чигири создали сквер, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#областная власть #отдых

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