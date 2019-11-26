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26ноября
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сегодня, 15:24 0

Дед Мороз рассказал о том, что чаще всего заказывают дети

Дед Мороз рассказал о том, что чаще всего заказывают дети
Фото: instagram.com/p/B5SqeM6Io0u/

Дед Мороз из Великого Устюга в преддверии Нового года рассказал, какие подарки чаще всего заказывают дети волшебнику. В его резиденцию ежедневно приходит по нескольку сотен писем в день.

Чаще всего в письмах дети просят его подарить им всевозможные современные гаджеты – смартфоны, игровые приставки, планшеты, электрические самокаты. На втором месте по популярности – домашние животные.

Дед Мороз подчеркнул, что он исполняет желания не только детей, но и взрослых, которые хорошо себя вели. Самым запоминающимся в этом году стало «желание 36-летнего мальчика Володеньки, который попросил в подарок BMW X5».

«Для меня нет преград. Я знаю, что когда вы, взрослые, вырастаете, то продолжаете писать мне письма. Но, когда я спросил, хватит ли у него силушки, чтобы ее (новую машину – Прим.ред.) на веревочке катать, он сразу впал в отчаяние», – цитирует Ridus главного волшебника России.

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#дети #Новый год #праздники

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