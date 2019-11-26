Пчелы, рыбы, ослы: всех домашних животных в России идентифицируют

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В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. До конца года Минсельхоз внесет в Госдуму соответствующий законопроект. Документ с нетерпением ждут в регионах.

Документ подразумевает появление в России официального учета и идентификации домашних животных, в перечень которых должны войти кошки и собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», а также домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки, пишут «Известия». «Маркирование представляет собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации», – пояснили в пресс-службе Минсельхоза.

Нормы, устанавливающие обязательный учет и идентификацию домашних животных, были приняты еще в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии», однако подзаконные акты до сих пор не приняты. Причиной промедления может быть отсутствие коммерческой составляющей, отметил парламентарий. Он рассказал, что в Госдуму уже внесены поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице, принят и закон о муниципальных приютах. Однако без обязательной индентификации питомцев они работать не будут, уверен он. «Также мы требуем, чтобы процедура была бесплатной. Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос», – отметил парламентарий.

Например, к бесплатной регистрации можно выдавать штрихкод, чтобы в случае потери животное можно было найти по нему, говорит депутат. А вот чип, по его словам, довольно дорогая вещь, как и сама процедура чипирования.

«Когда принимался закон о гуманном обращении с животными, тема идентификации стала одной из основных. Сегодня всем понятно, что она нужна. Что это будет – чипирование или татуировка – неважно. Но люди должны понимать, какие животные стерилизованы и неопасны, какие содержатся дома, а какие – в приюте», – пояснила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. По таким правилам уже давно живет весь мир, поэтому рано или поздно этот закон будет принят, уверена она.

Учет животных, согласно документу, будут осуществлять уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы и аттестованные специалисты, уточнили в министерстве.

В появлении процедуры идентификации заинтересованы регионы, так как она повышает ответственность хозяев домашних животных. Многие субъекты даже начали проводить ее самостоятельно. Однако это бесполезно, поскольку региональные базы действуют только на территориях этих же регионов. Поэтому, например, в случае потери породистой собаки, вывезенной на выставку из Москвы в Рязань, найти ее будет невозможно.

На прошлой неделе о необходимости принятия закона заявили власти сразу нескольких субъектов. Так Башкирия просит Госдуму распространить идентификацию на всю страну. В самой республике эта процедура появилась еще в 2017 году. На ноябрь этого года в республике идентифицировано уже более 95 % сельскохозяйственных животных. Процедура предусматривает регистрацию животных в единой электронной базе данных с присвоением уникального номера из 11 букв и цифр. Подобная мера предотвратит незаконный ввоз животных, поможет находить скот, а также минимизирует распространение бешенства и других заболеваний среди бродячих животных.

Парламент Мурманской облдумы также направил обращение в правительство РФ с просьбой ускорить принятие федерального закона об идентификации.