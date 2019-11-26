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26ноября
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сегодня, 15:06 1

В Благовещенске осудили иностранца, решившего дать сотруднику ФСБ взятку в миллион рублей

В Благовещенске осудили иностранца, решившего дать сотруднику ФСБ взятку в миллион рублей
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении иностранца. Его обвиняли в даче взятки сотруднику ФСБ.

В конце апреля 2019 года иностранец решил передать через посредника взятку – 1 миллион рублей – оперуполномоченному УФСБ России по Амурской области. В ответ со стороны сотрудника предполагались: «общее попустительство по службе, непринятие (…) в будущем мер по организации привлечения к ответственности представляемых взяткодателем лиц за допущенные нарушения в случае их выявления и за заведомо незаконные действия, выражающиеся в заблаговременном информировании работников представляемой [взяткодателем] организации о планируемых оперативных и иных мероприятиях».

Иностранец созвонился с оперуполномоченным УФСБ и предложил встретиться. Тот согласился , но решил, что предложение встретиться связано со склонением его к коррупционному преступлению. Поэтому он составил соответствующий рапорт на имя начальника УФСБ России по Амурской области и в дальнейшем действовал в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

В мае иностранец привлек в качестве посредника к процессу передачи взятки знакомого, который не был осведомлен о преступных намерениях иностранца. Он и передал оперуполномоченному УФСБ 500 000 рублей, то есть половину от общей суммы взятки.

Непосредственно после передачи денег взяткодателя и посредника задержали, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Иностранец признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 200 000 рублей. Вещественные доказательства – 100 купюр номиналом 5 000 рублей – решено обратить в доход государства.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Иностранец не учел уровень российской коррупции, снизу зашел.

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