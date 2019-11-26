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26ноября
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Читинские таможенники задержали мужчину со старинным французским штыком

Читинские таможенники задержали мужчину со старинным французским штыком
Фото: Читинская таможня

Сотрудники Читинской таможни при таможенном контроле туристов, выезжающих в Китай через пункт пропуска Староцурухайтуйский, обнаружили штык с игольчатым клинком 1886 года. Гражданин России пытался незаконно вывезти старинный штык в автомобиле.

При опросе мужчина пояснил, что штык использовал в качестве зубила. Разрешительных документов, подтверждающих происхождение и стоимость антиквариата, сотрудникам таможенного поста он не предъявил.

Экспертиза установила, что предмет является укороченным вариантом французского штыка с игольчатым клинком образца 1886 года. Он выпускался к винтовкам системы Лебеля. Это французская магазинная винтовка, ставшая первым в мире принятым на вооружение образцом нарезного оружия под патрон с бездымным порохом. В 1898 году также стала первой в мире винтовкой, получившей патрон с пулей оживальной формы – с заостренным носом и скошенной задней частью.

Во время Первой мировой войны солдаты прозвали штык именем Rosalie. Штык образца 1886 года выпускался до принятия на вооружение модифицированного штыка образца 1886–1893 года. В 1935 году клинки штыков к винтовке системы Лебеля были укорочены до 340 миллиметров.

Такой штык относится к холодному оружию колющего действия и, кроме того, является культурной ценностью. На перемещение таких предметов требуются разрешительные документы. На интернет-аукционах стоимость подобного штыка варьируется от 9 000 до 13 000 рублей.

В настоящее время в отношении гражданина России Читинской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ».

Штык изъят. Проводится расследование, сообщает пресс-служба Читинской таможни.

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#закон #история #происшествия #таможня

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